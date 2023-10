Πολιτική

Μητσοτάκης από Ηγουμενίτσα: Η Ελλάδα γίνεται μαγνήτης κεφαλαίων

Παρουσία του Πρωθυπουργού έγινε η υπογραφή για την παραχώρηση του λιμένα της Ηγουμενίτσας στον ιταλικό όμιλο.

«Σήμερα είναι μία πολύ σημαντική μέρα όχι μόνο για την Ηγουμενίτσα αλλά για ολόκληρη την Ήπειρο, η οποία πράγματι ξεκινάει ένα ταξίδι στη νέα εποχή σηκώνοντας την άγκυρα εδώ, από το μεγαλύτερο λιμάνι της», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην τελετή υπογραφής της σύμβασης πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών (67%) του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) σε κοινοπραξία με ηγέτη τον ιταλικό όμιλο Grimaldi.

«Η μεταβίβαση της διαχείρισης του λιμανιού της Ηγουμενίτσας σε έναν μεγάλο ναυτιλιακό κολοσσό όπως είναι o όμιλος Grimaldi σημαίνει περισσότερη ανάπτυξη τόσο για την εθνική όσο και για την τοπική οικονομία. Είναι μία σημαντική επένδυση με σημαντικά έσοδα για το ΤΑΙΠΕΔ που ξεπερνούν τα 84 εκατομμύρια ευρώ που εισέρχονται στα δημόσια ταμεία. Μία επένδυση που θα λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη προόδου για περισσότερες δουλειές, για μία καλύτερη ζωή σε όλη τη Δυτική Ελλάδα», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Η Ηγουμενίτσα είναι το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αποτελεί κρίσιμη πύλη της χώρας, ζωτικό κρίκο στην αλυσίδα του Εφοδιασμού και των αγορών στη δυτική πύλη ουσιαστικά της χώρας προς την Ευρώπη. Μία γέφυρα για επιβάτες και εμπορεύματα από και προς την Ιταλία και ταυτόχρονα έναν κόμβο που συνδέει το Ιόνιο και την Αδριατική με ολόκληρη τη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μιλάμε συνεπώς για ένα σημαντικό διεθνές λιμάνι το οποίο αναβαθμίζεται και θα δώσει σημαντική ώθηση σε πολλούς τομείς της οικονομικής και Κοινωνικής ζωής».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι σε συνδυασμό με άλλα έργα που θα γίνουν στην Ηγουμενίτσα, στα Σύβοτα, την Πλαταριά και τη Σαγιάδα θα αναδειχθεί ο νομός Θεσπρωτίας και ως τουριστικός προορισμός, ως σταθμός κρουαζιέρας και ως προορισμός γιότινγκ.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι όπως είχε δεσμευτεί στο λαό της Θεσπρωτίας παραχωρούνται στην αυτοδιοίκηση 6.000 στρέμματα παραθαλάσσια ζώνης. «Το είπαμε και το κάναμε» τόνισε και συμπλήρωσε «σε μερικά χρόνια θα ξαναβρεθούμε εδώ και θα τρίβουμε τα μάτια μας από την πρόοδο που θα έχει συντελεστεί στην Ηγουμενίτσα», είπε ο Πρωθυπουργός.

Τόνισε ακόμα ότι ο όμιλος Grimaldi ενδιαφέρεται και για το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης και σύντομα θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση πώλησης.

Επίσης υπογράμμισε το γεγονός ότι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Grimaldi, Εμμανουέλ Γκριμάλντι, που μίλησε στην τελετή είπε ότι θα φέρει την τεχνολογία της απανθρακοποίησης στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, έτσι ώστε να καταστεί λιμάνι πρότυπο και στην πράσινη μετάβαση.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης τόνισε πως η απενοχοποίηση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έχει φέρει μεγάλη πρόοδο στην Ελλάδα.

«Η Ελλάδα γίνεται μαγνήτης κεφαλαίων εκτός συνόρων» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του στην τελετή, τονίζοντας όπως είπε «ιδιαίτερα την στρατηγική συμμαχία με την Ιταλία, που επενδύει στη χώρα μας».

«Η σημερινή συμφωνία είναι μια ακόμα στάση στην πορεία μετασχηματισμού της πατρίδας μας. Μια ακόμα ψηφίδα στο μωσαϊκό ανάπτυξης» σημείωσε και συμπλήρωσε πως αυτή η συμφωνία δεν θα είχε γίνει, αν η χώρα δεν είχε κάνει μεγάλα άλματα.

Στην τελετή μίλησαν υπουργός Οικονομικών και Εθνικής οικονομίας Κωστής Χατζηδακης, ο υπουργός Ναυτιλίας Χρήστος Στυλιανίδης, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα οφέλη για την Ηγουμενίτσα αλλά και για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρώην υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο βουλευτής Βασίλης Γιόγιακας , ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας Θωμάς Πιτούλης, οι δήμαρχοι Ηγουμενίτσας Γιάννης Λώλος και Φιλιατών Σπύρος Παππάς, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Ηγουμενίτσας Παναγιώτης Νταής κ.α.

