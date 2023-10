Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου: Ο Κούγιας “εξετάζει την παραίτησή του”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε διακοπή της δίκης προχώρησε ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου.

-

Διακοπή μίας εβδομάδας στη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου ζήτησε ο συνήγορός της, Αλέξης Κούγιας. Όπως είπε, θέλει να "σκεφτεί αν θα αποχωρήσει από την υπόθεση",

Η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου είναι σε εξέλιξη, ενώ στην επόμενη συνεδρίαση πρόκειται να απολογηθεί η ίδια η κατηγορούμενη.

Ειδήσεις σήμερα:

Αστυνομικός συνελήφθη για εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικά

Ραφήνα: Αρπαγή ανήλικης από άγνωστο

Μητσοτάκης από Ηγουμενίτσα: Η Ελλάδα γίνεται μαγνήτης κεφαλαίων