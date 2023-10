Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου: Παραιτήθηκε ο Αλέξης Κούγιας

Την παραίτησή του από συνήγορος υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου υπέβαλλε ο Αλέξης Κούγιας.

Ανατροπή στη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου. Ο συνήγορος υπεράσπισης Αλέξης Κούγιας ενημέρωσε το δικαστήριο ότι προτίθεται να παραιτηθεί από την υπεράσπιση και γι'αυτό το λόγο ζήτησε η δίκη να διακοπεί για μία εβδομάδα, προκειμένου να συνομιλήσει με τη Ρούλα Πισπιρίγκου και με τον πρόεδρο του ΔΣΑ και να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις του.

Η κίνησή του αυτή ήρθε μετά την απόρριψη των τελευταίων αιτημάτων της κατηγορούμενης που αφορούν στην εξέταση και άλλων μαρτύρων.

Ο Αλέξης Κούγιας είπε στο δικαστήριο: «Έχω συνειδησιακό πρόβλημα, θέλω μία εβδομάδα να σκεφτώ τι θα κάνω, να βρω νέους δικηγόρους να την εκπροσωπήσουν. Μετά την απόρριψη των αιτημάτων με συνοπτικό τρόπο ζητώ διακοπή της δίκης για μία εβδομάδα, γιατί σκέφτομαι να αποχωρήσω, θέλω να συνεννοηθώ με την κατηγορούμενη και τον πρόεδρο του ΔΣΑ. Τέτοια προσβολή δικαιωμάτων κατηγορούμενης δεν έχω δει ξανά. Απερρίφθησαν όλα τα αιτήματα, δαπανήθηκε χρόνος μέχρι και για καφετζούδες.

Με συνοπτικές διαδικασίες έχουν απορριφθεί αιτήματά μας όπως η πραγματογνωμοσύνη στο αίμα.

Έχει τυλιχθεί σε μια κόλλα χαρτί από παλιανθρώπους αστυνομικούς, ιατροδικαστές. Βρίσκεται στη φυλακή μια αθώα γυναίκα. Η διαδικασία στο δικαστήριο εξαντλήθηκε στο εάν η κατηγορούμενη ήταν ψύχραιμη ή όχι.

Θέλω να εκτεθεί το δικαστήριο. Δεν μπορεί να μείνει η κατηγορουμένη χωρίς δικηγόρο. Δεν έχω αποχωρήσει ποτέ, θέλω να συζητήσω μαζί της. Εφόσον δεν βρει θα δω τι θα κάνω, θέλω μια εβδομάδα διακοπή να δω τι θα κάνω», είπε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Κούγιας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ουσιαστικά λίγο πριν την απολογία της κατηγορούμενης που αναμενόταν την ερχόμενη Τετάρτη.

Η εισαγγελέας τόνισε ότι έχουν γίνει από τον περασμένο Ιανουάριο 70 συνεδριάσεις και έχουν εξεταστεί 60 μάρτυρες. «Νομίζω ότι πέφτει σε αντιφάσεις ο κ.συνήγορος. Μόνο συνοπτική δεν είναι η διαδικασία. Αν το κάνει για συνειδησιακούς λόγους, θα το δεχτώ. Αλλά το να διακόψουμε μία εβδομάδα, δεν μπορώ να το δεχτώ. Είστε πολύ έμπειρος, μπορείτε σε μία-δύο ώρες να το αποφασίσετε.

Να καταχωρηθεί εγγράφως ότι παραιτείται από την υπεράσπιση και να διορίσουμε άλλον συνήγορο. Δεν θέλω ούτε μία στιγμή να μείνει χωρίς δικηγόρο η κατηγορούμενη. Αν έχετε τέτοια διλήμματα, μας έχετε πει ότι τα λύνετε μόνος σας. Εάν δεν μπορείτε να συνεχίσετε να το πείτε στο δικαστήριο για να αποφασίσει», είπε η κα εισαγγελέας.

