Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η παιδική εγκληματικότητα και οι προβλέψεις του Σαββατοκύριακου (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

Τα νέα από τη ζωδιακή επικαιρότητα και τις αποκαλύψεις του αστρολογικού χάρτη έφερε κοντά μας την Παρασκευή όπως και κάθε μέρα, η αστρολόγος Λίτσα Πατέρα μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό».

"Το Νοέμβριο είναι ένας μήνας που θα δώσουμε έμφαση στην παιδική εγκληματικότητα και καλό είναι εξετάσουμε τους λόγους που τα παιδιά μεγαλώνοντας εκδηλώνουν τέτοιες συμπεριφορές" είπε η αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις λεπτομερείς αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





