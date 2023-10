Οικονομία

Τέμπη: Ελεύθερος ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει το στέλεχος της εταιρίας και πώς η ευθύνη του σχετίζεται με όσα συνέβησαν τη μοιραία νύχτα του δυστυχήματος.

Έπειτα από μια μαραθώνια απολογία που διήρκεσε σχεδόν πέντε ώρες, ο πρόεδρος του ΟΣΕ την περίοδο Νοέμβριος 2019 – Ιούνιος 2020 κ. Κώστας Σπηλιόπουλος, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Λάρισας larissanet.gr ο κ. Σπηλιόπουλος, ο οποίος είχε τοποθετηθεί δημόσια μόλις έγινε γνωστή η ποινική του δίωξη, βαρύνεται με το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών δια παραλείψεως και για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της ελαφράς σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή δια παραλείψεως.

Την Παρασκευή κλήθηκε να απολογηθεί στον εφέτη ανακριτή που διερευνά την υπόθεση του δυστυχήματος Τεμπών, αναφορικά με την εμπλοκή στην μη διασφάλιση συντήρησης των συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο όπως το ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας GSM-R και τα συστήματα σηματοδότησης.

Θυμίζουμε ότι τα συγκεκριμένα συστήματα σύμφωνα και με τα πορίσματα πραγματογνωμόνων, δεν λειτουργούσαν το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου που συγκρούστηκαν οι δύο αμαξοστοιχίες στα Τέμπη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 άτομα.

