Κασσελάκης: Ο Στέφανος Τζουμάκας έθεσε εαυτόν εκτός ΣΥΡΙΖΑ

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης.

Στην επιτροπή δεοντολογίας παρέπεμψε τον Στέφανο Τζουμάκα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, μετά από σημερινές του δηλώσεις στον ΣΚΑΙ.

"Tιμώ τους αγώνες του Στέφανου Τζουμάκα τόσο κατά την περίοδο της Χούντας όσο και στη Μεταπολίτευση. Δεν μπορώ όμως να επιτρέψω στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζουν στα κανάλια ένα ολόκληρο κόμμα, που έχει μόνη του δύναμη τα μέλη και τους ψηφοφόρους του, ως «ολιγαρχικό» και «διαπλεκόμενο». Ο κ. Τζουμάκας έθεσε σήμερα τον εαυτό του εκτός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Με λύπη τον παραπέμπω στην επιτροπή δεοντολογίας για τα περαιτέρω. Η παρουσία στα κανάλια στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που αντί να αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιπολιτεύονται το κόμμα τους -προς μεγάλη ικανοποίηση των μεγαλοδημοσιογράφων- σταματάει εδώ", αναφέρει σε ανάρτηση του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Τζουμάκας μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ το πρωί της Παρασκευής είχε προχωρήσει στις παρακάτω δηλώσεις: «Αυτός (σ.σ. ο κ. Κασσελάκης) δεν ήρθε. Τον φέρανε. Τίποτε δεν έρχεται από μόνο του. Εν γνώσει του Τσίπρα ήρθε, άλλο τι στάση κρατάει. Υπάρχει κανείς που δεν το ήξερε; Ψυχραιμία […] Ο Αλέξης Τσίπρας είπα ότι δεν έπρεπε να παραιτηθεί γιατί θα είχαμε κρίση ηγεσίας και κρίση πολιτικής ενότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι διχασμένος πια, γιατί η ηγεσία δεν γίνεται αποδεκτή. Ήδη έχει την πρώτη της πολιτική ήττα στις δημοτικές εκλογές. Πολιτικά έχω πλήρη διαφωνία με την ηγεσία, δεν μπορεί να οδηγήσει. Υπέστη την πρώτη ήττα. Τώρα πάει για τη δεύτερη στις ευρωεκλογές, αυτή είναι η άποψή μου. Γι’ αυτό έθεσα προχθές στη συνεδρίαση (σ.σ. της Πολιτικής Γραμματείας) θέμα πολιτικής ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ. […] Τι βγήκε και είπε η πολιτική ηγεσία το βράδυ των δημοτικών εκλογών; Δεν είπε ούτε λέξη για την πολιτική απομόνωση και το πολιτικό στραπάτσο. Ασχολήθηκε μόνο με το ‘’τι έγινε με τον δήμαρχο τάδε και τον τάδε’’ για να αποφύγει το πρόβλημα. […] Η δική μου κριτική στην Πολιτική Γραμματεία δεν ακούστηκε, διότι θέλουν να στήσουν το ματς Καρέζη – Βουγιουκλάκη. «Οι μεν και οι δε». […] Μπορεί να αμφισβητηθεί η ηγεσία του κ. Κασσελάκη στο συνέδριο, θα αναληφθούν πρωτοβουλίες. […] Ορισμένοι, όχι μόνο μέσα στο κόμμα αλλά και έξω απ’ αυτό, θέλουν διάσπαση. Η ολιγαρχία και η διαπλοκή εγκαταστάθηκαν μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστούν».

