Κόσμος

Ισραήλ - Γκάλαντ: Στόχος ένα “καθεστώτος ασφαλείας” στην Γάζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος άλλος ειναι βασικός στόχος των Αρχών του Ισραήλ, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, Γιοάβ Γκόλαν.

-

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ παρουσίασε σήμερα τα πολεμικά σχέδια και τους στόχους της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στη Λωρίδα της Γάζας, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι πολεμικοί ισραηλινοί στόχοι περιλαμβάνουν την εξόντωση της Χαμάς, μέσω της καταστροφής των στρατιωτικών και κυβερνητικών της δυνατοτήτων, την πλήρη παραίτηση του Ισραήλ από κάθε ευθύνη στη Γάζα και τη δημιουργία ενός νέου «καθεστώτος ασφαλείας» στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Γκάλαντ ανέφερε στα μέλη της Επιτροπής ότι ο πόλεμος θα έχει τρεις κύριες φάσεις.

«Βρισκόμαστε στην πρώτη φάση, στην οποία διεξάγεται μια στρατιωτική εκστρατεία με (αεροπορικές επιδρομές) και αργότερα με (χερσαίους) ελιγμούς με στόχο (...) την καταστροφή της Χαμάς», τόνισε ο υπουργός Άμυνας.

Η δεύτερη φάση, τόνισε, θα συνεχιστεί με μάχες αλλά χαμηλότερης έντασης καθώς τα στρατεύματα εργάζονται για να «εξαλείψουν θύλακες αντίστασης».

«Η τρίτη φάση θα είναι η δημιουργία ενός νέου καθεστώτος ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας, η παραίτηση του Ισραήλ από κάθε ευθύνη για την καθημερινή ζωή στη Λωρίδα της Γάζας και η δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας ασφάλειας για τους πολίτες του Ισραήλ και τους κατοίκους της περιοχής που περιβάλλει τη Γάζα», τόνισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Καταγγελία: Αμίαντος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης (εικόνες)

“Blue Horizon” - Δολοφονία Αντώνη Καρυώτη: Ολοκληρώθηκε η κύρια ανάκριση για την υπόθεση

Κασσελάκης: Ο Στέφανος Τζουμάκας έθεσε εαυτόν εκτός ΣΥΡΙΖΑ