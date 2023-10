Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: αυτόφωρο στον αλλοδαπό που εισέβαλε στο ναό

Ποιες κατηγορίες άσκησε ο Εισαγγελεας στον άνδρα που εισέβαλε με μαχαίρι στον Ναό του Αγιου Παντελεήμονα.

Κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος απήγγειλε ο Εισαγγελέας στον άνδρα από την Συρία που συνελήφθη χθες από δυνάμεις της ΟΠΚΕ όταν εισήλθε φωνάζοντας και έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι, στον Ι.Ν. 'Αγιου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας.

Ο αλλοδαπός παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο, κατηγορούμενος για παράνομη οπλοφορία, αντίσταση κατά της αρχής και διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος εισήλθε στο Ναό έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι, και φώναξε στα αραβικά τη φράση «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος!».

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ κατέφθασαν άμεσα στο σημείο καταφέρνοντας να τον απομακρύνουν από το εσωτερικό του Ναού παρά τη σθεναρή αντίστασή του, ενώ από τις σωματικές έρευνες βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος, με τη συνδρομή Αξιωματικού της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας, ο συλληφθείς βρίσκεται στη χώρα στερούμενος ταξιδιωτικών εγγράφων, άγνωστο όμως παραμένει το αν έχει υποβάλει αίτημα για διεθνή προστασία.

