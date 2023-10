Πολιτική

Πέθανε ο Γεώργιος Ανεμογιάννης

Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα θανάτου του Γεωργίου Ανεμογιάννη.

Απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών ο πρώην αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Γεώργιος Ανεμογιάννης και σήμερα στις 11 π.μ. τελέστηκε η νεκρώσιμος ακολουθία στο κοιμητήριο της Νέας Σμύρνης.

Ο Γεώργιος Ανεμογιάννης γεννήθηκε το 1943 και εισήλθε στο δικαστικό σώμα το 1974. Προήχθη σε αντιπρόεδρο του ΣτΕ τον Ιούλιο του 2002 και διετέλεσε πρόεδρος του Α΄ Τμήματος.

Το έτος 2009, παραιτήθηκε από το δικαστικό σώμα προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα προϊσταμένου στο νομικό γραφείο του τότε πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου.

Επίσης, διετέλεσε μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και του Μισθοδικείου (Ειδικό Δικαστήριο άρθρου 88 του Συντάγματος).

Τέλος, τη διετία 1985-1987 διετέλεσε διευθυντής του νομικού γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας και διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ) από το 1982 έως το 1989 και από το 1995 έως το 1987.

