Κοινωνία

Αττική Οδός - Μεταμόρφωση: πότε κλείνει ο κόμβος με την Εθνική Οδό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα κλείσει η Αττική οδός και για ποιο διάστημα.

-

Κλειστή λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής 20/10 έως τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 21/10 και από τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου 21/10 έως τις 06:00 το πρωί της Κυριακής 22/10 η έξοδος της Αττικής Οδού από Αεροδρόμιο προς Πειραιά και προς Λαμία στον κόμβο Μεταμόρφωσης (κόμβος 8).

Κατά τη διάρκεια του εν λόγω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν εναλλακτικά:

είτε να επιλέξουν την έξοδο προς Λ. Ηρακλείου (έξοδος 9),

είτε να κινηθούν ευθεία στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, να εξέλθουν στην έξοδο της Λ. Δημοκρατίας (κόμβος 7), να αναστρέψουν και να επανεισέλθουν στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, άνευ δεύτερης καταβολής διοδίων, ώστε εν συνεχεία να εξέλθουν στον κόμβο Μεταμόρφωσης (κόμβος 8) προς Λαμία ή προς Πειραιά. Προς διευκόλυνση των οδηγών, θα υπάρχει κατευθυντήρια σήμανση στην παράκαμψη.

Η Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βαριάς συντήρησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Καταγγελία: Αμίαντος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης (εικόνες)

“Blue Horizon” - Δολοφονία Αντώνη Καρυώτη: Ολοκληρώθηκε η κύρια ανάκριση για την υπόθεση

Κασσελάκης: Ο Στέφανος Τζουμάκας έθεσε εαυτόν εκτός ΣΥΡΙΖΑ