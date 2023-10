Κοινωνία

Πάρνηθα: Συναγερμός για χειροβομβίδες που βρήκε περιπατητής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί για να ερευνηθούν οι χειροβομβίδες.

-

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής όταν περιπατητής εντόπισε χειροβομβίδες στην Πάρνηθα.

Πιο συγκεκριμένα, οι τέσσερις χειροβομβίδες εντοπίστηκαν κοντά στο τελεφερίκ, από περιπατητή που ενημέρωσε άμεσα τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για χειροβομβίδες παλαιού τύπου ωστόσο έσπευσαν οι πυροτεχνουργοί να την περισυλλογή τους, με το σημείο να έχει αποκλειστεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Καταγγελία: Αμίαντος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης (εικόνες)

“Blue Horizon” - Δολοφονία Αντώνη Καρυώτη: Ολοκληρώθηκε η κύρια ανάκριση για την υπόθεση

Κασσελάκης: Ο Στέφανος Τζουμάκας έθεσε εαυτόν εκτός ΣΥΡΙΖΑ