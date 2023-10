Life

“Ο Πρώτος από εμάς”: sneak preview από το επεισόδιο της Παρασκευής (εικόνες)

Καθηλωτικό είναι το καινούριο επεισόδιο της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1 που χαρίζει στιγμές συγκίνησης, αλλά και γέλιου...

Ο Άλκης βγαίνει από το χειρουργείο και όλοι αγωνιούν για τα αποτελέσματα των εξετάσεων και την πορεία της υγείας του. Πόσο δύσκολο προβλέπεται το μέλλον του;

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο συγκλονιστικό επεισόδιο!

Sneak preview του 9ου επεισοδίου

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Η παρέα βρίσκεται έξω από το χειρουργείο, με την Έλσα να αγωνιά, όταν η Αθηνά τους ενημερώνει για την έκβαση της επέμβασης και την πορεία του. Η Χριστίνα δεν αντέχει το βάρος των νέων δεδομένων μετά τον χωρισμό της με τον Φίλιππο, ενώ η Έλενα αποφασίζει να απομακρυνθεί από τον Νικόλα. Η Έλσα και ο Άλκης κάνουν όνειρα για το μέλλον, ενώ η Σοφία ενδίδει στο απαγορευμένο, αλλά μια απρόσμενη εμφάνιση, τη φέρνει κοντά στην αποκάλυψη του μυστικού της. Τα αποτελέσματα της παθολογικής εξέτασης του Άλκη θα φέρουν νέα δεδομένα που θα ταράξουν και θα ταρακουνήσουν ξανά όλους.

#OPrwtosApoEmas

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης. Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

