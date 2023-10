Υγεία - Περιβάλλον

Όμιλος HHG: Καινοτομία στη ρομποτική χειρουργική με το σύστημα Da Vinci

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group παρέχει τις πλέον προηγμένες υπηρεσίες στην ρομποτική χειρουργική, με έξι υπερσύγχρονα μοντέρνα ρομποτικη συστήματα.

-

Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group αποτελεί κέντρο των εξελίξεων στον χώρο της υγείας και της τεχνολογίας, εξοπλίζοντας τα χέρια των πιο έμπειρων γιατρών με μηχανήματα τελευταίας γενιάς, με στόχο να προφέρει υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Da Vinci, ένα υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα με το οποίο πραγματοποιούνται πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις με εξαιρετική ακρίβεια, ασφάλεια και ελάχιστη επεμβατικότητα.

Με δύο Da Vinci Xi στο θεραπευτήριο Υγεία, δύο Da Vinci Xi στο Metropolitan Hospital, ένα Da Vinci Xi στο Metropolitan General και ένα Da Vinci Xi στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο της Κύπρου, ο Όμιλος HHG παρέχει τις πιο προηγμένες υπηρεσίες στη ρομποτική χειρουργική. Είναι μάλιστα ο μοναδικός όμιλος στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη που διαθέτει έξι (6) υπερσύγχρονα και τα πλέον μοντέρνα ρομποτικά συστήματα Da Vinci Xi.

Η εξέλιξη της ρομποτικής χειρουργικής στην ιατρική

Η ρομποτική χειρουργική εξελίχθηκε μέσα από δεκαετίες έρευνας, τεχνολογικής καινοτομίας και συνεργασίας μεταξύ διαφόρων επιστημονικών πεδίων. Η χειρουργική τεχνολογία αναπτύχθηκε από τη δεκαετία του 1950 και του 1960 με τη δημιουργία ρομποτικών χεριών για διάφορες εφαρμογές και εξελίχθηκε με την εισαγωγή της λαπαροσκοπικής μεθόδου, επιτρέποντας επεμβάσεις με πολύ μικρές τομές. Αργότερα, ήρθε η ρομποτική χειρουργική με προηγμένα συστήματα, όπως το «Da Vinci Surgical System».

Το Da Vinci ενσωματώνει τις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, δίνοντας στον χειρουργό τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ρομποτικές επεμβάσεις με μεγαλύτερη ευελιξία και ακρίβεια χάρη στην αυτονομία των ρομποτικών βραχιόνων. Αυτοί οι βραχίονες επιτρέπουν στους χειρουργούς να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την τεχνική τους, ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις πιο δύσκολες καταστάσεις, όπως η επέμβαση σε εξαιρετικά παχύσαρκους ή μικρόσωμους ασθενείς.

Τα πλεονεκτήματα της χειρουργικής με το σύστημα Da Vinci είναι:

Καλύτερο χειρουργικό αποτέλεσμα

Μικρότερος χρόνος νοσηλείας

Λιγότερες μεταγγίσεις αίματος

Μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος και επιπλοκές

Μικρότερος κίνδυνος λοιμώξεων

Ταχύτερη ανάρρωση

Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

Ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες

Τι προσφέρει το σύστημα Da Vinci σε σχέση με άλλες χειρουργικές μεθόδους;

Το σύστημα Da Vinci Xi έχει σχεδιαστεί με τρόπο που επιτρέπει την πλήρη ενσωμάτωση όλων των μελλοντικών καινοτομιών σε μια ευέλικτη πλατφόρμα:

Περιλαμβάνει προηγμένα εργαλεία με κινητικότητα παρόμοια με τον καρπό του χεριού.

Διαθέτει την διαθερμία Vessel Sealer, η οποία επιτρέπει ακόμη και αρθρωτή κίνηση για την απολίνωση αγγείων.

Διαθέτει συστηματικές αναβαθμίσεις λογισμικού και υποστηρίζει προϊόντα που επιτρέπουν τη διεξαγωγή επεμβάσεων μέσω μίας μόνο τρύπας (single port surgery).

Σε αυτό το πλαίσιο, εφαρμόζεται σε όλο και περισσότερες ειδικότητες και οι χειρουργοί το προτιμούν, καθώς έχει βελτιώσει θεαματικά τα αποτελέσματα των χειρουργικών επεμβάσεων. Χαρακτηριστικά, ο κ. Βασίλης Πουλάκης, Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος και Διευθυντής Ρομποτικού Ουρολογικού Κέντρου και Ουρολογικής Κλινικής του Metropolitan Hospital, έχει πραγματοποιήσει με τη μέθοδο Da Vinci πρωτοποριακές και πολυσύνθετες ρομποτικές επεμβάσεις ιδιαίτερης δυσκολίας και πολυπλοκότητας, καθιστώντας τον έναν από τους πιο έμπειρους Ρομποτικούς Χειρουργούς-Ουρολόγους του κόσμου.

Ανάμεσα στις διακρίσεις και τα βραβεία που έχει λάβει ο δρ Βασίλης Πουλάκης, μεγάλης σημασίας είναι η βράβευσή του από την «Ituitive», την κατασκευάστρια εταιρεία του ρομποτικού συστήματος Da Vinci και την εταιρεία Sofmedica, η οποία αντιπροσωπεύει το ρομποτικό σύστημα στην Ελλάδα. Διακρίθηκε ως ο δεύτερος καλύτερος Ρομποτικός Χειρουργός στο κόσμο, ανεξαρτήτως ειδικότητας και πρώτος στην Ευρώπη, με περισσότερες από 8.500 ρομποτικές επεμβάσεις, που διενεργήθηκαν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου από τον ίδιο (Ιούνιος 2021).

Πώς πραγματοποιείται μια επέμβαση με τη μέθοδο Da Vinci;

Από τη χειρουργική κονσόλα του συστήματος Da Vinci Xi, ο χειρουργός βρίσκεται σε άνετη θέση και αντικρίζει μια τρισδιάστατη αύξηση του χειρουργικού πεδίου, μεγεθυμένη έως και 15 φορές. Από εκεί, ελέγχει όλο το ρομποτικό σύστημα.

Η κονσόλα είναι εξοπλισμένη στο επάνω μέρος της με ειδικές χειρολαβές, στις οποίες ο χειρουργός τοποθετεί τα δάκτυλά του. Αυτός κινεί τους ειδικούς μοχλούς για να δώσει εντολές στους χειρουργικούς βραχίονες του ρομπότ και χρησιμοποιεί τους ποδοδιακόπτες στο κάτω μέρος για τον συντονισμό των διάφορων κινήσεων, όπως η χρήση της διαθερμίας και η κίνηση της κάμερας. Κάθε κίνηση του χεριού, του καρπού και των δακτύλων του χειρουργού μεταφράζεται ακριβώς και σε πραγματικό χρόνο σε αντίστοιχες κινήσεις των ρομποτικών βραχιόνων στο χειρουργικό πεδίο.

Επιπλέον, το νέο σύστημα προσφέρει έναν προσομοιωτή δεξιοτήτων για την εκπαίδευση του χειρουργικού προσωπικού. Ο τροχήλατος βραχίονας του ρομπότ διαθέτει τέσσερεις βραχίονες - έναν για την ενδοσκοπική κάμερα και τρεις για τα ενδοσκοπικά εργαλεία. Αυτά εισάγονται μέσα στο σώμα του ασθενούς μέσω μικρών τομών.

Στο σύστημα Da Vinci Xi, οι βραχίονες είναι λεπτότεροι, προσφέροντας μεγαλύτερο εύρος κίνησης, και τα εργαλεία έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια. Επιπλέον, το σύστημα παρέχει φωνητική βοήθεια για καθοδήγηση, γρήγορη και ακριβή σύνδεση στον ασθενή μέσω ενός συστήματος στόχευσης με λέιζερ. Η ανατομική πρόσβαση είναι επαναστατική, καθώς συνδυάζει τη λειτουργικότητα ενός συστήματος με έναν μόνο συνδεδεμένο βραχίονα (κάμερα) με την ευελιξία μιας κινητής πλατφόρμας.

Μετά τη σύνδεση, απλά στρέφουμε τη σκόπευση προς το ανατομικό πεδίο-στόχο και το σύστημα τοποθετεί αυτόματα τους ρομποτικούς βραχίονες για τη βέλτιστη διαμόρφωση της επέμβασης. Αυτό επιτρέπει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο του χειρουργικού πεδίου στο εσωτερικό της κοιλιάς του ασθενή. Επιπλέον, στο Da Vinci Xi υπάρχει ενσωματωμένη πηγή ενέργειας διαθερμίας, με δυνατότητα διαχείρισης και ελαχιστοποίησης της μονοπολικής και διπολικής ενέργειας που απαιτείται για την επέμβαση.

Το σύστημα Da Vinci Xi επιτυγχάνει εξαιρετική απεικόνιση της ανατομίας σε 3D και HD, με μεγάλη μεγέθυνση. Η οπτική παρατίθεται στο άκρο του ενδοσκοπίου, επιτρέποντας στον χειρουργό να δει με απόλυτη σαφήνεια και φυσικά χρώματα. Η κάμερα, το ενδοσκόπιο και το καλώδιο είναι ενσωματωμένα σε ένα φορητό σχεδιασμό χωρίς ανάγκη για σκέπασμα και χωρίς ανάγκη για εστίαση από τον χειρουργό (γίνεται αυτόματα). Η κάμερα μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιονδήποτε από τους 4 βραχίονες ανάλογα με το στάδιο της επέμβασης. Τέλος, το σύστημα παρέχει δυνατότητα φθορισμού (Firefly Fluorescence Imaging), ο οποίος προσφέρει οπτική απεικόνιση και εκτίμηση των αγγείων, των χοληφόρων οδών και της αιμάτωσης των ιστών.

Ποιες επεμβάσεις μπορούν να γίνουν ρομποτικά με το Da Vinci;

Η κύρια εφαρμογή της ρομποτικής χειρουργικής ήταν και παραμένει η ουρολογία και τα πλεονεκτήματα που εξασφαλίζονται είναι πολλαπλά:

- Παθήσεις προστάτη

Ριζική προστατεκτομή για καρκίνο του προστάτη. Διακυστική προστατεκτομή για καλοήθη υπερτροφία του προστάτη.

- Παθήσεις ουροδόχου κύστης

Αφαίρεση εκκολπωμάτων και λίθων ουροδόχου κύστης. Μερική ή ριζική κυστεκτομή και δημιουργία ορθοτοπής νεοκύστης ή μιας ουρητηροεντεροστομίας για διηθητικό καρκίνο ουροδόχου κύστης.

- Παθήσεις νεφρού / ουρητήρα

Ριζική νεφρεκτομή για πολύ μεγάλους όγκους του νεφρού. Μερική νεφρεκτομή (ογκεκτομή) για όγκους έως 5-6 εκ., εξωφυτικούς καθώς και ενδοφυτικούς (όπως και πρωτοποριακά έχουν πραγματοποιηθεί στο Υγεία και με την βοήθεια των διαγχειρητικών υπερήχων) με σκοπό τη διατήρηση της νεφρικής λειτουργίας. Ριζική νεφροουρητηρεκτομή για όγκους ουρητήρα ή νεφρικής πυέλου. Αφαίρεση ευμεγέθων ή συμπτωματικών κύστεων νεφρού. Βιοψία νεφρού. Πυελοπλαστική σε στένωμα πυελοουρητηρικής συμβολής. Αντιμετώπιση νεφρόπτωσης ή κινητού νεφρού. Αφαίρεση λίθων ουρητήρα, νεφρικής πυέλου – νεφρού. Λύση συμφύσεων ουρητήρα (ουρητηρόλυση). Αντιμετώπιση στενωμάτων ουρητήρα. Αντιμετώπιση κυστεοουρητηρικής παλινδρόμισης.

- Ανδρολογικές παθήσεις

Αντιμετώπιση κιρσοκήλης.

Αντιμετώπιση κοιλιακού έκτοπου όρχι.

- Γυναικολογικές παθήσεις

Αντιμετώπιση πρόπτωσης πυελικού εδάφους σε γυναίκες με ή χωρίς ακράτεια (πχ ιεροκολποπηξία).

- Θωρακοχειρουργικές παθήσεις

- Κήλες

Η ρομποτική επέμβαση αντιπροσωπεύει μια εξαιρετική τεχνολογική εξέλιξη στον χώρο της χειρουργικής. Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group βρίσκεται πάντα μπροστά από τις εξελίξεις και υιοθετεί τεχνολογίες αιχμής με σκοπό να προσφέρει άριστη υγειονομική περίθαλψη και να δημιουργεί αξία για τον ασθενή, τον ιατρό και όλους τους συνεργάτες του.