Γάζα - Άγιος Πορφύριος: η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου για τον βομβαρδισμό

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Τι δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Σε ανακοίνωση προέβη η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος μετά τον βομβαρδισμό της μονής του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, με την οποία εκφράζει τη συμπαράσταση και την αγάπη της στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, τον Αρχιεπίσκοπο Τιβεριουπόλεως Αλέξιο και την Αγιοταφιτική Αδελφότητα. Παράλληλα επισημαίνει, ότι «εύχεται και προσεύχεται στον πανοικτίρμονα Θεό να επικρατήσει η σύνεση στις αντιμαχόμενες πλευρές και να σταματήσουν όσο γίνεται γρηγορότερα οι εχθροπραξίες και η αιματοχυσία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου:

"Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με βαθύτατη λύπη παρακολουθεί τις τελευταίες δεκατρείς ημέρες τις βάναυσες εχθροπραξίες που διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή, τις οποίες και απερίφραστα καταδίκασε στο ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας την 11η Οκτωβρίου ε έ., μόλις τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη αυτών, ευχόμενη μεταξύ άλλων "στον Θεό να φωτίσει τους επιτετραμμένους να βρουν βιώσιμες λύσεις για τη συνύπαρξη των λαών, με ειρήνη και δικαιοσύνη".

Δυστυχώς όμως χθες το βράδυ, ένας εκ των στόχων των ανελέητων βομβαρδισμών υπήρξε και η ιστορική Ιερά Μονή Αγίου Πορφυρίου στην πολύπαθη Γάζα, όπου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 18 αθώων θυμάτων και τον τραυματισμό πολλών άλλων εκ των εκατοντάδων Χριστιανών Ορθοδόξων κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι έχουν καταφύγει και διαμένουν στις εγκαταστάσεις αυτής.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει για μια ακόμη φορά την αδελφική συμπαράσταση και αγάπη Αυτής στον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο Γ’, τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιβεριουπόλεως κ. Αλέξιο και την Αγιοταφιτική Αδελφότητα, οι οποίοι συνεχίζουν ανύστακτα εν μέσω των φοβερών εχθροπραξιών που έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της ζωής και τον τραυματισμό χιλιάδων αμάχων, να επιτελούν το ιερό καθήκον τους, το οποίο δεν είναι άλλο από την διακονία του ποιμνίου τους, παρέχοντας σε αυτό πνευματική και υλική βοήθεια, καθώς και στέγη.

Επίσης εύχεται και προσεύχεται στον πανοικτίρμονα Θεό να επικρατήσει η σύνεση στις αντιμαχόμενες πλευρές και να σταματήσουν όσο γίνεται γρηγορότερα οι εχθροπραξίες και η αιματοχυσία."

Τηλεφωνική επικοινωνία του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, επικοινώνησε τηλεφωνικώς, το πρωί της Παρασκευής, 20 Οκτωβρίου 2023, με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο, στον οποίο δήλωσε τη συμπαράστασή του με αφορμή τα τραγικά γεγονότα που εκτυλίσσονται στους Αγίους Τόπους, ευχόμενος όπως επανέλθει το ταχύτερο η ειρήνη και η ασφάλεια για όλους στην ταραγμένη Μ. Ανατολή. Επίσης, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τον Μακαριώτατο για τα θύματα από την έκρηξη κοντά στον Ι. Ναό του Αγίου Πορφυρίου Γάζης, και τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών. Από την πλευρά του, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ευχαρίστησε τον Παναγιώτατο για το ενδιαφέρον και την αμέριστη συμπαράστασή του, περιγράφοντάς του τη ζοφερή κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

Ελπιδοφόρος : "Η Χαμάς δεν είναι η Παλαιστίνη" - Ηχηρό μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής από την Κεφαλονιά

Στον πόλεμο του Ισραήλ αναφέρθηκε στις αποκλειστικές δηλώσεις του στο ΙΟΝΙΑΝ ΤV ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρος απο την Κεφαλονιά όπου βρέθηκε για τον εορτασμό του πολιούχου του νησιού Αγ. Γερασίμου.

" Η Χαμάς δεν εκφράζει τους Παλαιστινίους. Η Χαμάς δεν είναι Παλαιστίνη.Οι Παλαιστίνιοι είναι φιλειρηνικοί άνθρωποι, είναι φιλικοί άνθρωποι, είναι καλοί άνθρωποι. Έχουμε Ορθοδόξους Παλαιστίνιους. Τους ξέρουμε. Όλοκληρο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπηρετεί τους Παλαιστίνιους και κρατά ισορροπίες σε έναν πολύ δύσκολο χώρο. Για αυτό και καλούμε όλους τους λαούς να μην δίνουν χώρο σε καμία τρομοκρατική έκφραση αλλά ότι προβλήματα υπάρχουν να λύνονται πάντοτε στα πλαίσια της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, του διαλόγου και της αγάπης"

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής έκανε αναφορά και στον πόλεμο στην Ουκρανία επισημαίνοντας ότι "αλληλοφονεύονται αδελφοί από την ίδια Ορθόδοξη πίστη που είναι κάτι το απαράδεκτο".

