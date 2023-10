Κόσμος

Ερντογάν: Οι επιχειρήσεις στα Γάζα ισοδυναμούν με γενοκτονία

"Πυρά" κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε ο Τούρκος Πρόεδρος μέσα από ανάρτησή του.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε σήμερα από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του στη Λωρίδα της Γάζας οι οποίες, όπως τόνισε, ισοδυναμούν με γενοκτονία, και προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να εργαστεί για την επίτευξη μιας ανθρωπιστικής εκεχειρίας στην περιοχή.

Σε ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter) ο Ερντογάν τόνισε παράλληλα ότι το Ισραήλ προκαλεί μη περιφερειακούς παράγοντες αντί να διορθώνει τα λάθη του στη Γάζα, προσθέτοντας ότι η περιοχή χρειάζεται να σωθεί από τη «φρενίτιδα της παραφροσύνης» που υποστηρίζεται από δυτικές δυνάμεις και μέσα ενημέρωσης.

«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου προς την ισραηλινή ηγεσία να μην επεκτείνει ποτέ το εύρος των επιθέσεών της εναντίον αμάχων και να τερματίσει αμέσως τις επιχειρήσεις της που ισοδυναμούν με γενοκτονία», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Όπως ανέφερε, η Άγκυρα εργάζεται για να τερματίσει τις μάχες μεταξύ ισραηλινών και παλαιστινιακών δυνάμεων προτού αυτές φτάσουν σε «ένα σημείο χωρίς επιστροφή».

