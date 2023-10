Πολιτική

Κασιδιάρης: Δεκτό το αίτημα για πενθήμερη άδεια

Δεκτό έγινε το αίτημα άδειας που είχε υποβάλλει ο Ηλίας Κασιδιάρης πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Δεκτό έγινε το αίτημα για άδεια του Ηλία Κασιδιάρη απο το συμβούλιο φυλακών Δομοκού

Πιο συγκεκριμένα, ο καταδικασθέντας σε 13 χρόνια κάθειρξη και επιπλέον έξι μήνες Ηλίας Κασιδιάρης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής είχε υποβάλει αίτημα πενθήμερης άδειας

Το αίτημα είχε υποβάλει πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και συγκεκριμένα στις 20 Σεπτεμβρίου 2023 στις οποίες ήταν υποψήφιος για τον Δήμο της Αθήνας.

Η απόφαση του συμβουλίου των φυλακών ήταν ομόφωνη με τον όρο να παρουσιάζεται κάθε ημέρα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

