ΣΥΡΙΖΑ - Τζουμάκας: δημοκρατική εκτροπή του Κασσελάκη

“Θα τρίζουν τα κόκκαλα του Ανδρέα Παπανδρέου”, αναφέρει σε μακροσκελή ανάρτηση του ο Στέφανος Τζουμάκας, σχολιάζοντας δηκτικά την παραπομπή του για διαγραφή από το κόμμα. Στήριξη από τον Φίλη.

Με μία μακροσκελή δήλωση ο Στέφανος Τζουμάκας σχολιάζει την παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ προς διαγραφή και απαντά στον Στέφανο Κασσελάκη, «ρίχνοντας λάδι στην φωτιά» και τονίζοντας ότι θα ζητήσει επίσπευση της διαδικασίας.

Σημειώνει μάλιστα ότι «θα τρίζουν τα κόκκαλα του Ανδρέα Παπανδρέου», αν και ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ τον είχε επίσης παραπέμψει στο Πειθαρχικό του κόμματος.

«Δεν είναι η πρώτη δημοκρατική εκτροπή που γνωρίζω στην πολιτική μου διαδρομή», αναφέρει αρχική ο Στέφανος Τζουμάκας και προσθέτει:

«Πρόεδρος κόμματος χωρίς να έχει την αρμοδιότητα και παραβιάζοντας το Καταστατικό, ανακοίνωσε ότι «έθεσα εαυτόν εκτός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», για τις πολιτικές μου απόψεις, τις οποίες πάντα εξέφραζα δημόσια. Θα τρίζουν τα κόκκαλα του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο συμπορεύθηκα με έντονες πολιτικές συγκρούσεις και ουδέποτε διανοήθηκε να στραφεί εναντίον μου διοικητικά. Αλλά και ο προκάτοχος του στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Α. Τσίπρας θεωρούσε αδιανόητη τη διαγραφή στελέχους για τις απόψεις του.

Πρόκειται ξεκάθαρα για διοικητικά μέτρα ενάντια σε διαφορετικές πολιτικές απόψεις. Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι. Όσοι δεν έχουν αρχές, παίζουν διπλά παιχνίδια. Επειδή γνωρίζουν ότι δεν έχουν αυτή την αρμοδιότητα, παραπέμπουν και στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Θα επικοινωνήσω άμεσα με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής για επίσπευση των σχετικών διαδικασιών.

Όσοι ιστορικά έχουν προβεί σε μεθοδεύσεις επικράτησης μηχανισμών και έχουν ασκήσει Πολιτικές χωρίς αρχές, έχουν υποστεί την απαξίωση από τις προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις. Δεν είναι άλλωστε, τυχαία η αποχή εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων που είναι η νέα αρνητική εκδοχή για τη Δημοκρατία στη χώρα μας. Τις απόψεις μου τις έχω διατυπώσει τόσο στις δημόσιες παρουσίες μου με την υποψηφιότητα για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όσο και στην τελευταία Σύνοδο της Πολιτικής Γραμματείας. Ότι δηλαδή το κόμμα διέρχεται κρίση ηγεσίας και πολιτικής συνοχής και εξ αυτού του λόγου είναι γνωστές οι μεθοδεύσεις της διαπλοκής στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όσοι συμμετέχουν σε αυτή την ενέργεια, είναι γνωστοί. Στην παρούσα υπόθεση, συγκρούονται όντως, «δύο κόσμοι». Έχουμε αποδείξει έμπρακτα και με συνέπειες ποιοι έχουμε αγωνιστεί για αξίες και πολιτικές νίκης και ποιοι είναι οι εκφραστές μεθοδεύσεων, πολιτικών ήττας και εκφυλισμού. Οι πολίτες μας κρίνουν».





Επίθεση Φίλη στον Κασσελάκη: Απαράδεκτη κίνηση με Τζουμάκα

Η πρώτη δημόσια στήριξη στον Στέφανο Τζουμάκα ήλθε από τον Νίκο Φίλη, ο οποίος επισημαίνει σε δήλωση του τα εξής:

«Ο Στέφανος Κασσελάκης προχώρησε σε μια απαράδεκτη ενέργεια απέναντι στον Στέφανο Τζουμάκα, που βαθαίνει την κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Προφανώς δεν γνωρίζει το καταστατικό και τη δημοκρατική κουλτούρα του κόμματός μας. Στην ουσία επιθυμεί τη διαγραφή του αγωνιστή της Δημοκρατίας Στ. Τζουμάκα για την πολιτική κριτική που ασκεί και για όσα είχε αναφέρει την εποχή που διεκδικούσε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αλλά και προχθές στην Πολιτική Γραμματεία χωρίς να λάβει οποιαδήποτε απάντηση. Με ανάρτηση από το Μαϊάμι ο κ. Κασσελάκης δείχνει πώς εννοεί την περιβόητη «αδιαμεσολάβητη εκπροσώπηση» των μελών του κόμματος. Δείχνει επίσης πώς εννοεί το Συνέδριο, τη διεξαγωγή του οποίου συνεχώς αναβάλλει. Με διαγραφές διαφωνούντων! Είναι χρέος όλων μας να στηρίξουμε τον Στέφανο Τζουμάκα και να μην επιτρέψουμε τον περαιτέρω εκφυλισμό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Μια τέτοια εξέλιξη αποτελεί το καλύτερο δώρο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη».

