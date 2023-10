Κόσμος

Πόλεμος στο Ισραήλ: η Χαμάς απελευθέρωσε ομήρους

Το Ισραήλ, επιβεβαίωσε την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι η Χαμάς απελευθέρωσε δύο από τους ομήρους που κρατούσε, μετέδωσαν το τηλεοπτικό κανάλι Channel 13 News και η δημόσια τηλεόραση Kan.

Δεν είναι σαφές ποια ήταν η πηγή των δύο μέσων. Επίσης, δεν αποσαφηνίστηκε πού αφέθηκαν ελεύθερες η Αμερικανίδα και η κόρη της που είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου, όταν μέλη της Χαμάς εξαπέλυσαν επίθεση στο ισραηλινό έδαφος.

Ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, ανέφερε λίγο νωρίτερα ότι οι όμηροι απελευθερώθηκαν «για ανθρωπιστικούς λόγους, κατόπιν μεσολάβησης του Κατάρ». Η απελευθέρωσή τους έχει επίσης ως στόχο «να αποδείξει στον αμερικανικό λαό και σε ολόκληρο τον κόσμο ότι οι ισχυρισμοί του (Τζο) Μπάιντεν και της φασιστικής κυβέρνησής του (σ.σ. για τη Χαμάς) είναι λανθασμένοι και αβάσιμοι», πρόσθεσε ο Άμπου Ουμπάιντα σε αυτήν την ανακοίνωση.

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι κρατά 200 ομήρους και ότι άλλοι 50 κρατούνται από άλλες ένοπλες οργανώσεις στον παλαιστινιακό θύλακα. Λέει επίσης ότι περισσότεροι από 20 όμηροι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, αλλά χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες.

