Μπακς - Γκρίζλις: Νίκη με σόου Αντετοκούνμπο και Λίλαρντ (εικόνες)

Με κορυφαίους τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντέμιαν Λίλαρντ, οι Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν τους Γκρίζλις και ολοκλήρωσαν την preseason του ΝΒΑ με απολογισμό τρεις νίκες και δύο ήττες.

Με κορυφαίους τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντέμιαν Λίλαρντ, οι Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν με 124-116 τους Γκρίζλις και ολοκλήρωσαν την preseason του ΝΒΑ με απολογισμό τρεις νίκες και δύο ήττες.

Λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με αντίπαλο τους Σίξερς, τα «ελάφια» επικράτησαν στο Μιλγουόκι, με τον Ελληνα άσο να τελειώνει το ματς με 26 πόντους, επτά ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ, σε 27 λεπτά συμμετοχής.

Οσον αφορά στον Λίλαρντ, ο οποίος δείχνει ότι προσαρμόσθηκε άμεσα στην νέα του ομάδα, είχε τον ίδιο χρόνο συμμετοχής, με απολογισμό 19 πόντους, πέντε ριμπάουντ και δύο ασίστ, ενώ στα 12 λεπτά που έπαιξε ο Κρις Μίντλετον, πέτυχε πέντε πόντους και μάζεψε ισάριθμα ριμπάουντ.

Κορυφαίος για την ομάδα του Μέμφις, ήταν ο Ντέσμοντ Μπέιν με 24 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και πέντε ασίστ, ενώ Ζάιρ Ουίλιαμς τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους κι επτά ριμπάουντ.

