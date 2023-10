Κοινωνία

Γιάννης Καλλιάνος: Συνελήφθη ο δράστης της διάρρηξης στο σπίτι του

Τις εφτιαλτικές στιγμές που έζησε η σύζυγός του που μπήκε πρώτη στο σπίτι περιγράφει στον ΑΝΤ1 ο βουλευτής της ΝΔ.

Συνελήφθη το πρωί του Σαββάτο ο ένας εκ των δραστών της διάρρηξης στο σπίτι του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και γνωστού μετεωρολόγου, Γιάννη Καλλιάνου.

Παράλληλα έχουν ταυτοποιηθεί δυο συνεργοί του, οι οποίοι βρίσκονταν εκτός της οικίας στη Βούλα. Το άτομο που συνελήφθη είναι Κουβανικής υπηκοότητας, ηλικίας 21 ετών, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ο 17χρονος από την Χιλή και ένας ακόμη άνδρας Ρομά.

Η διάρρηξη στο σπίτι του Γιάννη Καλλιάνου

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Παρασκευής ο Γιάννης Καλλιάνος έδωσε στο φως ένα βίντεο διάρκειας 15 λεπτών από τη διάρρηξη που έγινε στο σπίτι του στη Βούλα το βράδυ της Πέμπτης. Μάλιστα, στην οργισμένη ανάρτησή του στο Facebook έστειλε μήνυμα στον διαρρήκτη «του υπόσχομαι ότι σε λίγες μέρες θα με δει μπροστά του».

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Στούντιο με Θέα" ο Γιάννης Καλλιάνος είπε πώς η σύζυγός του ήταν η πρώτη που μπήκε στο ¨λεηλατημένο" σπίτι.

Με πήρε τηλέφωνο και ούρλιαζ, και το παιδί μας έκλαιγε. Όταν έφτασα στο σπίτι, βρήκα ένα βομβαρδισμένο τοπίο, είπε, ο βουλευτής της ΝΔ. Πρόκειται για ψυχολογικό βιασμό, σημείωσε.

Παρακολουθήστε το βίντεο από τη διάρρηξη στο σπίτι του Γιάννη Καλλιάνου και όσα αφηγήθηκε ο μετεωρολόγος και βουλευτής της ΝΔ: