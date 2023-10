Κοινωνία

Κηφισιά: Ανήλικοι άρπαξαν το ρολόι 16χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανήλικοι λήστεψαν συνομίλικό τους. Τρεις συλλήψεις.

-

Συνελήφθησαν χθες το βράδυ στην Κηφισιά τρείς ανήλικοι που λήστεψαν δυο 16χρονους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ στην οδό Ρόδου όπου οι τρείς ανήλικοι, ηλικίας 14, 15 και 16 ετών πλησίασαν δύο 16χρονους και υπό την απειλή βίας αφαίρεσαν από τον ένα το ρολόι που φορούσε.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, που μετά από αναζητήσεις εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρείς ανήλικους δράστες.

Ειδήσεις σήμερα:

Αστυνομικοί βρήκαν εκρηκτικό μηχανισμό σε τυχαίο έλεγχο!

Τσαντάκιας συνελήφθη μετά από 11 χρόνια!

Συντάξεις Νοεμβρίου: Οι νέες ημερομηνίες καταβολής