Αμπντάλα: Ο εσωτερικός εκτοπισμός των Παλαιστινίων θα μπορούσε να είναι έγκλημα πολέμου

Η διάσκεψη πραγματοποιείται καθώς το Ισραήλ προετοιμάζει μία χερσαία εισβολή στη Γάζα, μετά από την επίθεση της Χαμάς που στοίχισε τη ζωή σε 1.400 ανθρώπους.

Ο βασιλιάς Αμπτάλα της Ιορδανίας δήλωσε σήμερα στην εναρκτήρια ομιλία του στη Διάσκεψη Ειρήνης του Καΐρου, ότι ο εξαναγκαστικός ή εσωτερικός εκτοπισμός των Παλαιστινίων θα μπορούσε να είναι έγκλημα πολέμου.

Περισσότεροι από 4.100 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την αντεπίθεση του Ισραήλ, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ η ανθρωπιστική κρίση κλιμακώνεται.

