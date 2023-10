Κόσμος

Φιντάν: το Ισραήλ παραβιάζει τα δικαιώματα Παλαιστινίων

Τι δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών από το Κάιρο για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή.

Απευθυνόμενος στη Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης, ο ο Χακάν Φιντάν είπε ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί την ασφάλεια ορισμένων χωρών ως λευκή επιταγή, και με πολιτική εποικισμού στην ανατολική Ιερουσαλήμ το Ισραήλ παραβιάζει τα δικαιώματα Παλαιστινίων

"Είμαστε αντιμέτωποι με τη διάβρωση των οικουμενικών αξιών και τη διαστρέβλωση των γεγονότων στο έδαφος. Το Ισραήλ εκμεταλλεύεται αυτό το σφάλμα του συστήματος. Το Ισραήλ δεν σέβεται το Masjid al-Aqsa και τις μουσουλμανικές και χριστιανικές ιερές αξίες στην Ιερουσαλήμ.

Με τις πολιτικές εποικισμού στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, παραβιάζει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων που ζουν εκεί. Αυτό το κάνει κάτω από το πλαίσιο ή τη μάσκα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Το Ισραήλ προσπαθεί να ομαλοποιήσει τα δεινά των Παλαιστινίων. Εμείς λέμε ποτέ. Όχι για τους Παλαιστίνιους ή για κανέναν άλλον.

Η σημερινή κατάσταση στην Παλαιστίνη είναι μια τραγωδία, ήταν πάντα, αλλά τώρα χειροτερεύει. Πρέπει να είμαστε άνευ όρων στην καταδίκη μας γι' αυτό. Πρέπει να τους πούμε ότι οι λεγόμενες νίκες του Ισραήλ δεν θα παρέχουν μακροπρόθεσμη ασφάλεια. Το Ισραήλ χρησιμοποιεί την ασφάλεια ορισμένων χωρών ως λευκή επιταγή. Η στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ δεν εξυπηρετεί άλλο σκοπό από την εμβάθυνση της κατοχής", είπε ο Φιντάν.



Το Ισραήλ κρατά στη φυλακή 2 εκ ανθρώπους στη Γάζα

"Αυτή η κρίση μπορεί να έχει παγκόσμιες επιπτώσεις με γεωγραφικές κλιμακώσεις. Πρέπει να βρεθεί μια δίκαιη λύση. Η Τουρκία θέλει να σταματήσουν οι συγκρούσεις και να σταλεί άνευ όρων ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα", συνέχισε.

Θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός εγγύησης

Ο Φιντάν, τόνισε ακόμα ότι "υπάρχει ανάγκη επιστροφής στη λύση των δύο κρατών. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει ένας εγγυητής μηχανισμός. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και οι δύο πλευρές εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που είναι απαραίτητες για μια δίκαιη ειρήνη. Η Τουρκία λαμβάνει μέτρα για την ανάπτυξη αυτής της ιδέας και εργάζεται για να εξασφαλίσει ένα δίκαιο, ασφαλές και αξιοπρεπές μέλλον για όλους στην περιοχή. Τώρα είναι η ώρα για αυτό", αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.





