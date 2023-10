Κόσμος

Χαμάς: Καμιά συζήτηση με το Ισραήλ για τους ομήρους αν δεν σταματήσει τις επιθέσεις

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη, αλλά και χερσαίες δυνάμεις στόχευσαν σήμερα ενόπλους που εκτόξευαν ρουκέτες και αντιαρματικούς πυραύλους κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, σύμφωνα με το Τελ Αβιβ.

H Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι δεν θα συζητήσει την τύχη των ομήρων του στρατού του Ισραήλ, μέχρι το Ισραήλ να σταματήσει την “επιθετικότητα” του στη Λωρίδα της Γάζας.

“Η στάση μας αναφορικά με τον στρατό του Ισραήλ είναι ξεκάθαρη: σχετίζεται με (ενδεχόμενη) ανταλλαγή κρατουμένων και δεν θα τη συζητήσουμε μέχρι το Ισραήλ να τερματίσει την επιθετικότητα του στη Γάζα και στους Παλαιστίνιους”, δήλωσε ο αξιωματούχος της Χαμάς Οσάμα Χαμντάμ από τον Λίβανο, στη διάρκεια μιας τηλεοπτικής εκπομπής.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη, αλλά και χερσαίες δυνάμεις στόχευσαν σήμερα ενόπλους που εκτόξευαν ρουκέτες και αντιαρματικούς πυραύλους κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

“Οι στόχοι αναγνωρίστηκαν στη διάρκεια των βομβαρδισμών”, ανακοίνωσε ο στρατός. Οι στρατιώτες απάντησαν σε έναν τρίτο κύκλο πυραυλικής επίθεσης, πρόσθεσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

