Πέθανε ο σερ Μπόμπι Τσάρλτον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη σκόρπισε στον ποδοσφαιρικό κόσμο η απώλεια του Μπόμπι Τσάρλτον.

-

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπόμπι Τσάρλτον.

Ο σερ Μπόμπι Τσάρλτον, ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που ήταν βασικός συντελεστής της κατάκτησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αγγλίας το 1966.

Επίσης φόρεσε για 17 χρόνια τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όντας ένας από τους βασικούς λόγους που δημιουργήθηκε ο θρύλος των «κόκκινων διαβόλων» κατακτώντας μαζί τους τρια πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Κύπελλο και ένα Κύπελλο πρωταθλητριών.

Ο Σερ Μπόμπι ήταν ένας από τους επιζώντες του τραγικού αεροπορικού δυστυχήματος του Μονάχου το 1957 όταν η τρομερή ομάδα της Γιουνάιτεντ ξεκληρίστηκε επιστρέφοντας από το Βελιγράδι μετά από ευρωπαϊκό ματς κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Η οικογένεια του Τσάρλτον δήλωσε ότι «έφυγε ειρηνικά τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου».

«Η Premier League είναι βαθιά θλιμμένη στο άκουσμα του θανάτου του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, ενός από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Οι σκέψεις και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια απευθύνονται στην οικογένεια και τους φίλους του Sir Bobby, καθώς και σε όλους στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», αναφέρει το μήνυμα της Πρέμιερ Λιγκ.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Sir Bobby Charlton, one of the greatest players in English football history.



Our thoughts and sincere condolences go to Sir Bobby’s family and friends, and to all at Manchester United. pic.twitter.com/8jMnS3qJIG