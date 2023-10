Ισραήλ: έτοιμη η στρατιωτική μηχανή για την χερσαία επίθεση στη Γάζα (βίντεο)

Κόσμος

Στον αντίποδα η Χαμάς, διαθέτει τεράστιο οπλισμό που φαίνεται να είναι αποθηκευμένος στο λαβύρινθο των τούνελ που βρίσκονται κάτω απο τη Γάζα.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Η στρατιωτική μηχανή του Ισραήλ είναι έτοιμη να ξεκινήσει τη χερσαία επίθεση, με εκατοντάδες χιλιάδες εφέδρους και τεθωρακισμένα.

Μονάδες του Ισραηλινού στρατού έχουν συγκεντρωθεί και στα σύνορα της χώρας με τον Λίβανο, για να αντιμετωπιστεί η απειλή της Χεζμπολάχ.

Τριακόσιες χιλιάδες έφεδροι στρατιώτες, ελεύθεροι σκοπευτές, κομάντος, μονάδες τεθωρακισμένων και μονάδες πεζικού του τακτικού στρατού θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρώτη από τις τρεις φάσεις του πολέμου, που ήδη διανύουμε. Κατά τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, η πρώτη φάση έχει στόχο την πλήρη εξουδετέρωση των στρατιωτικών υποδομών της Χαμάς και περιλαμβάνει εκτός από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, στρατιωτικούς ελιγμούς και εισβολή στη Γάζα.

Αυτός είναι ο φράχτης που χωρίζει τη Γάζα από το Κιμπούτς Μπέρι. Εδώ η περιοχή είναι γεμάτη στρατιώτες και οχήματα τα οποία αλλάζουν τη θέση τους ενόψει της χερσαίας επίθεσης. Περνώντας από εδώ με ταχύτητα βλέπετε ότι σηκώνουν σκόνη κι έτσι είναι ορατά από μεγάλη απόσταση.

Η Χαμάς απαντά στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς από ξηρά, θάλασσα και αέρα, με ρουκέτες και αντιαρματικά πυρά, από το μεγάλο οπλοστάσιο που έχει συγκεντρώσει στον λαβύρινθο των τούνελ που διατρέχουν τη βόρεια, αλλά και τη Νότια Γάζα, μερικά από τα οποία οδηγούν σε αιγυπτιακό έδαφος για ανεφοδιασμό.

Μερικές δεκάδες δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο επισκέπτονται την πρώτη γραμμή. Οι Ισραηλινοί θέλουν να δείξουν ότι είναι πανέτοιμοι για την επόμενη φάση των επιχειρήσεων.

Στη δεύτερη φάση, ο ισραηλινός στρατός θα επιχειρήσει να εξουδετερώσει όσους θύλακες αντίστασης απομένουν, μέχρι την ολοκληρωτική ήττα και την εξάλειψη της Χαμάς.

Και η τρίτη φάση θα έχει στόχο την εγκαθίδρυση νέου καθεστώτος ασφαλείας και την απεμπλοκή του Ισραήλ από τη Γάζα.

Στο βόρειο μέτωπο, στα σύνορα με το Λίβανο έχουν μετακινηθεί κυρίως μονάδες του τακτικού στρατού για να αντιμετωπίσουν την απειλή της Χεζμπολάχ και να εμποδίσουν τη διάχυση του πολέμου. Ενδεχόμενη εμπλοκή ευρείας κλίμακας της Χεζμπολάχ θα προκαλέσει και πιθανή αντίδραση από τα δύο αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ, που βρίσκονται στην περιοχή και ίσως μονάδων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, οδηγώντας σε πλήρη ανάφλεξη τη Μέση Ανατολή.

Τα ισραηλινά άρματα μάχης προετοιμάζονται για την τελική επίθεση. Οι χερσαίες επιχειρήσεις είναι πλέον θέμα ημερών ή ακόμη και ωρών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η πολιτική ηγεσία έχει δώσει το πράσινο φως και απομένει πλέον οι στρατιωτικές δυνάμεις να αποφασίσουν πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή.

