Παναιτωλικός - Βόλος: μεγάλη νίκη για τους γηπεδούχους

Ο Παναιτωλικός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα κερδίζοντας τον Βόλο.

Την πρώτη νίκη του μετά από τρεις ισοπαλίες στο φετινό πρωτάθλημα της Super League, αλλά και πρώτη υπό την τεχνική καθοδήγηση του Γιάννη Πετράκη, πανηγύρισε ο Παναιτωλικός, επικρατώντας με 2-0 του Βόλου, στο Αγρίνιο, για την 8η αγωνιστική. Ένα θετικό αποτέλεσμα που ήρθε για τον Παναιτωλικό χάρη στα γκολ των δύο στόπερ, δηλαδή του Γιώργου Λιάβα στο 45΄ + 2΄, μετά από ασυνεννοησία των Λούνα και Παπαδόπουλου στην άμυνα και του Μπρούνο Ντουάρτε στο 80ό λεπτό. Οι γηπεδούχοι έφτασαν τους 6 βαθμούς σε 8 αγώνες, ενώ ο Βόλος που έχει ματς λιγότερο έμεινε στους 2 βαθμούς.

Μετά από ένα μέτριο ποιοτικά πρώτο 20άλεπτο, ο Βόλος δημιούργησε την πρώτη σημαντική ευκαιρία του αγώνα στο 21ο λεπτό, όταν ο Γάλλος μέσος Αλεξί Τρουιγιέ έγινε αποδέκτης της μπάλας, έπιασε το σουτ, αλλά η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Καπίνο. Στο 38ο λεπτό, ο Παναιτωλικός είδε τον Φακούντο Πέρες να κάνει το μακρινό σουτ με τον Συμεών Παπαδόπουλο να μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα την μπάλα. Το γκολ ήρθε για τους γηπεδούχους στην τελευταία φάση του α΄ μέρους και συγκεκριμένα στο 45΄ + 2΄, μετά από ασυνεννοησία των Λούνα και Παπαδόπουλου στην άμυνα. Συγκεκριμένα, ο Μλάντεν έκανε βαθιά μπαλιά στα αριστερά, οι Λούνα-Παπαδόπουλος δεν συννενοήθηκαν σωστά, η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του αμυντικού του Βόλου και έφτασε στον Γιώργο Λιάβα, με τον τελευταίο ουσιαστικά να πλασάρει σε κενή εστία ανοίγοντας το σκορ (1-0).

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με τις ίδιες ενδεκάδες στο δεύτερο μέρος, για να προβεί ο Κωνσταντίνος Μπράτσος στην πρώτη αλλαγή στο 54ο λεπτό επιλέγοντας τον Ζαν Πιερ Μπαριέντος στη θέση του Κορνέτ. Ο Παναιτωλικός έγινε πιο απειλητικός στο β΄ μέρος και στο 64ο λεπτό ο Χουάνπι, σε θέση βολής στο ύψος της μικρής περιοχής, έπιασε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το δοκάρι του Παπαδόπουλου. Ο Λέβαν Σενγκέλια με σουτ εκτός περιοχής δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με τον Παπαδόπουλο να μπλοκάρει στο 74΄ και τελικά στο 80ό λεπτό από το κόρνερ του Χουάνπι ο Ντουάρτε πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 2-0 του Παναιτωλικού. Κοντά στο 3-0 έφτασε όταν ο Σενγκέλια έφυγε στην αντεπίθεση, έδωσε στον Χουάνπι, ο οποίος προσπάθησε να πλασάρει με ψηλοκρεμαστό πλασέ, αλλά έστειλε τη μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι, στο 89ο λεπτό

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Βοϊλής, Χουάνπι - Γκαρσία, Γκλάβτσιτς, Μπαριέντος

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Καπίνο, Μαλής, Μ. Ντουάρτε, Μλάντεν, Σίλβα, Λιάβας, Πέρες (90΄ Πέρες), Μπαλντασάρα (70΄ Χατζηθεοδωρίδης), Χουάνπι (90΄ Χουάνπι), Βοίλης (78΄ Πέδρο), Φ. Ντουάρτε (70΄ Σενγκέλια)

ΒΟΛΟΣ (Κωνσταντίνος Μπράτσος): Παπαδόπουλος, Άλχο, Καλογερόπουλος, Τσοκάνης, Λούνα (78΄ Μπερτόλιο), Γκλάβτσιτς, Τρουιγιέ (69΄ Μαχαίρας), Κόμπα, Κορνέτ (54΄ Μπαριέντος), Ντέλετιτς (69΄ Ντέλετιτς), Γκαρσία

*Υπενθυμίζεται πως σε όλα τα γκολ που θα μπουν στην 8η κι 9η αγωνιστική της Super League, ο ΠΣΑΠΠ προσφέρει από 100 ευρώ για την ενίσχυση του αγώνα ζωής που δίνει ο μικρός Διονύσης, που διαγνώσθηκε με καρκίνο στο κεντρικό οπτικό νεύρο του ματιού του και θα υποβληθεί σε επέμβαση στη Γερμανία.

