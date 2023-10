Αθλητικά

ΠΑΟΚ: “έπνιξε” το Περιστέρι ο δικέφαλος του Βορρά

Με μία εξαιρετική εμφάνιση ο δικέφαλος του Βορρά, επικράτησε κόντρα στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Με εξαιρετικό αμυντικά, κυρίως, τέταρτο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ επικράτησε σήμερα, για την 3η αγωνιστική της Basket League, επί του Περιστερίου, με 69-64. Αποτέλεσμα που του έδωσε την 3η συνεχή νίκη του σε Ελλάδα και Ευρώπη, μετά τις εκτός έδρας επιτυχίες απέναντι σε Μαρούσι και Γαλατασαράι, αντίστοιχα.

Ο «Δικέφαλος» τα... έσπασε από τα 6.75 (2/26 τρίποντα, με 7%), «έπνιξε», όμως, τον αντίπαλό του με άμυνα ζώνης. Είχε όμορφες συνεργασίες, περιόρισε τα λάθη του (17 ασίστ, 7 κλεψίματα, 10 λάθη) και κορυφαίους στο παρκέ τους Τζαμάνι ΜακΝίς (19 πόντοι, 10 ριμπάουντ), Αντριου Χάρισον (18 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

Πάλεψαν περισσότερο για το Περιστέρι οι Τζέιλεν Χαντς (13 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο), Κένι Γουίλιαμς (13 πόντοι).

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Βασίλης Τριλυράκης και ο μεγάλος χορηγός της εταιρείας, Αντώνης Τσαλόπουλος, βράβευσαν τον πρόεδρο των «ασπρόμαυρων», Θανάση Χατζόπουλο για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αμαξοδήγησης, το οποίο πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Γαλλία.

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 34-36, 53-53, 69-64

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Συμεωνίδης, Τσιμπούρης

Με το... καλησπέρα και τον Κασελάκη να βάσει με ευκολία την μπάλα, το Περιστέρι προηγήθηκε με 2-6. Πρακτική που «θύμωσε» τους ΜακΝίς, Χάρισον, οι επιθετικές πρωτοβουλίες των οποίων, σε συνδυασμό με την αμυντική αποτελεσματικότητα του ΠΑΟΚ, έδωσαν επιμέρους 16-7 στον «Δικέφαλο» και προβάδισμα 5 πόντων στο 6’ (18-13).

Οι φιλοξενούμενοι «απάντησαν» με σερί 1-12, το οποίο τους έδωσαν ξανά τα ηνία στο σκορ με +6 (11’ 19-25), απόσταση που στο 14’ πήγε στο +7 (23-30). Με 4/4 βολές από τους Μπελιάουσκας, ΜακΝίς, ο ΠΑΟΚ πλησίασε στο τρίποντο στο 15’ (27-30) και στους 2 πόντους (34-36), με την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου.

Το Περιστέρι βρέθηκε στο +6 στο 21’ (36-42), δύο λεπτά αργότερα ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε το ματς (23’ 42-42) και έγινε «αφεντικό» στο παρκέ έξι λεπτά αργότερα (51-42), με τον Φρίντρικσον να ευστοχεί για πρώτη φορά από τα 6.75 για τους γηπεδούχους (είχαν 0/17 ως τότε) και τον Χάρισον να σκοράρει με δίποντο.

Μετά το ισόπαλο σκορ στο 30’ (53-53), οι Θεσσαλονικείς απέκτησαν «αέρα» 4 πόντων στο 32’ (58-54), διαφορά που πήγε στο +6 στο 37’ (67-61), με τον Γκίλμορ να σημαδεύει σωστά από το τρίποντο και τον Χάρισον να ευστοχεί σε δίποντο και βολή, έχοντας κερδίσει φάουλ.

Στα 43’’5 πριν το φινάλε, με δίποντο από τον Μήτρου-Λονγκ και 1/2 βολές από τον Ντάνγκουμπιτς, το Περιστέρι μείωσε στους 3 πόντους (67-63). Ο ΜακΝίς, με 2/4 βολές, διαμόρφωσε τελικό 69-64, με το Περιστέρι να αστοχεί σε συνεχείς επιθέσεις του σε τρίποντα με τους Γουίλιαμς, Χαντς, Ράγκλαντ.

Οι συνθέσεις των ομάδων :

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Φλάτεν, Γκίμορ 10 (1), ΜακΝίς 19, Χάρισον 18, Τσιακμάς 1, Σχίζας 2, Τσαϊρέλης 5, Φρίντρικσον 8 (1), Μαργαρίτης, Αρσενόπουλος, Μπελιάουσκας 6.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 9 (1), Ράγκλαντ 9, Ντάνγκουμπιτς 4, Χανθόπουλος, Χαντς 13, Πουλιανίτης, Κασελάκης 8, Ρένφρο 4, Γουίλιαμς 13 (3), Τόμπσον 4, Χουγκάζ, Ζούγρης.

