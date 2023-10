Κόσμος

Ισραήλ: Οδοιπορικό του ΑΝΤ1 στο κιμπούτς Μπέρι (βίντεο)

Ανατριχιαστικές οι εικόνες από το οδοιπορικό του ΑΝΤ1, Οι μαρτυρίες συγκλονίζουν.

Ο ΑΝΤ1, βρέθηκε, στην κοινότητα τους Ισραήλ, όπου η Χαμάς σκότωσε στις 7 Οκτωβρίου πάνω από 100 ανθρώπους, το 10% των κατοίκων, μέσα σε λίγες ώρες.

Αυτός είναι ο τόπος της θυσίας κατοίκων του κιμπούτς Μπέρι, οι οποίοι βρέθηκαν στο "μάτι του Κυκλώνα” όταν οι μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν στο χωριό τους και άρχισαν να σκοτώνουν αδιακρίτως.

Οι εικόνες που συγκέντρωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις δείχνουν τερατουργήματα. Στο συγκεκριμένο κιμπούτς, η Χαμάς φέρεται να σκότωσε το 1/10 του πληθυσμού.

Δείχνοντας ένα σπίτι που κάηκε ολοσχερώς, ο Νικόλας Βαφειάδης που βρίσκεται στο σημείο αναφέρει ότι σύμφωνα με πληροφορίες από αυτή την πυρκαγιά δεκαπέντε άνθρωποι, θυσιάστηκαν ζωντανοί.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του Γιόσι Λαντάου, επικεφαλής ιατρικής ομάδας, ο οποίος περιγράφει πως βρέθηκαν έγκυες κατακρεουργημένες και μανάδες πυροβολημένες πισώπλατα μεταξύ των φρικτών δολοφονιών.

