Ερντογάν: επικοινωνία με τον ηγέτη της Χαμάς

Τι συζήτησαν οι δύο άνδρες κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία.

Ο Τούρκος πρόεδρός, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, συζητήθηκαν η τελευταία κατάσταση και τα τεκταινόμενα στη Γάζα, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάσει στη Γάζα και ότι οι τραυματίες θα μπορούν να περιθάλπονται στην Τουρκία, αν χρειαστεί, και ότι η Τουρκία προσπαθεί να επιτύχει κατάπαυση του πυρός στην περιοχή το συντομότερο δυνατό.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνιμη λύση στο ισραηλινο-παλαιστινιακό ζήτημα χωρίς τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους εντός των συνόρων του 1967 με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να αγωνίζεται για μόνιμη ειρήνη στη διεθνή σκηνή.

