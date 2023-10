Αθλητικά

ΑΕΚ - Απόλλωνας Πατρών: νίκη με κατοστάρα για την Ένωση

Εύκολη νίκη για την ΑΕΚ κόντρα στον Απόλλωνα Πατρών.

Μετά τις ήττες από Λαύριο και Ολυμπιακό, η ΑΕΚ... ξέσπασε πάνω στον Απόλλωνα Πατρών, επικρατώντας με κατοστάρα, 100-70, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Basket League. O Μπεν ΜακΛέμορ πέτυχε τους 16 από τους 26 πόντους του στην 1η περίοδο (31-16) θέτοντας τις βάσεις για την επιβλητική πρώτη νίκη της Ένωσης στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο ΝΒΑερ της ΑΕΚ είχε 5/5 τρίποντα, 4/6 δίποντα και 3/4 βολές, ενώ μάζεψε και 4 ριμπάουντ. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Τζάστιν Τίλμαν με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ διψήφιοι για την ομάδα του Ζοάν Πλάθα ήταν και οι Νετζήπογλου (11π.), Κουζμίνσκας (10π.). Πέντε ασίστ μοίρασε ο Ραντλ και τέσσερις ο Καράμπελας για τους «κιτρινόμαυρους». Οι Αχαιοί που έχουν πλέον επίσης ρεκόρ νικών - ηττών 1-2, είδαν τον Τι Τζέι Σταρκς να σημειώνει 22 πόντους, ο Φιλιππάκος πρόσθεσε 16 πόντους και 14 ο Μπράουν.

Τα δεκάλεπτα: 31-16, 48-41, 74-59, 100-70

«Δαιμονισμένος» μπήκε στο παρκέ στην 1η περίοδο ο Μπεν ΜακΛέμορ, πήρε «φωτιά» και σε 8:10΄΄ είχε 16 πόντους με 3/5 δίποντα, 3/3 τρίποντα και 1/2 βολές και μάζεψε 2 ριμπάουντ. Ο Απόλλων δεν μπορούσε να σταματήσει τον Αμερικανό και βρέθηκε ν' ακολουθεί από το -16 (25-9) στο 7ο λεπτό. Ο Νετζήπογλου και ο Χατζηδάκης εκτόξευσαν τη διαφορά και στους +18 (31-13), με τον Σταρκς να μειώνει στη λήξη του χρόνου με τρίποντο για το 31-16 του δεκαλέπτου. Ο Απόλλων αντέδρασε στο 2ο δεκάλεπτο, διάστημα στο οποίο απάντησε με επιμέρους σκορ 17-25. Πρωταγωνιστές των Αχαιών μέχρι το ημίχρονο ήταν οι Σταρκς και Μπράουν, για να μειώσει στο -6 (37-31) ο Απόλλων στο 15ο λεπτό. Η ΑΕΚ βρήκε δύο διαδοχικά τρίποντα από τους Φλιώνη και Ραντλ, για να ολοκληρωθεί το α΄ μέρος με σκορ 48-41 υπέρ της Ένωσης.

Το 26-18 της ΑΕΚ στην 3η περίοδο είχε ως αποτέλεσμα να προηγηθεί με 74-59 έχοντας κορυφαίο σε αυτό το διάστημα ξανά τον ΜακΛέμορ. Ο τελευταίος ήταν εύστοχος στο τρίποντο, ο Κουζμίνσκας ανέβηκε σε απόδοση και η ομάδα του Ζοάν Πλάθα ξέφυγε με +21 (72-51) στο 28ο λεπτό με καλάθι του ΜακΡέι. Με διαδοχικά τρίποντα των Ουάσιγκντον και Φιλιππάκου, ο Απόλλων μείωσε σε 74-59. Σε τυπική διαδικασί εξελίχτηκε το 4ο δεκάλεπτο.

Διαιτητές: Θεονάς, Σταματόπουλος, Μαρτινάκος

ΑΕΚ (Ζοάν Πλάθα): Τίλμαν 18, Ραντλ 4 (1), Φλιώνης 5 (1), ΜακΛέμορ 26 (5), Κουζέλογλου 9 (1), Χολ, Καράμπελας, Νετζήπογλου 11, Χατζηδάκης 8, Κουζμίνσκας 10 (2), Κώττας, ΜακΡέι 9

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Νίκος Βετούλας): Σταρκς 22 (2), Γκιουζέλης 2, Σαλούστρος, Μπράουν 14, Μουράτος 2, Ουάσινγκτον 5 (1), Μπλέιλοκ 7 (1), Βησσαρίου, Όζμπορν 2, Φιλιππάκος 16 (1)