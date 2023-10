Life

Η Γκουέν Στεφάνι απέκτησε το δικό της αστέρι στη “Λεωφόρο της Δόξας”

Η τελετή έγινε την ημέρα των γενεθλίων της βραβευμένης με τρία Grammy τραγουδίστριας.

Την ημέρα των γενεθλίων της η βραβευμένη με τρία Grammy τραγουδίστρια Γκουέν Στεφάνι(Gwen Stefani) απέκτησε το δικό της αστέρι με τον αριθμό 2.764 στη διάσημη λεωφόρο «Walk of Fame» του Χόλιγουντ. Ο σύζυγός της Μπλέικ Σέλτον (Blake Shelton) μαζί με τα τρία της παιδιά ήταν μεταξύ εκείνων που συμμετείχαν στην τελετή μπροστά από το κατάστημα «Amoeba Music» στη «Λεωφόρο της Δόξας», ανέφερε το WWD.

«Δεν έμοιαζε με κανένα άλλο διάσημο πρόσωπο που είχα γνωρίσει έως τότε... ήταν ξεκάθαρο για μένα ότι ήταν πρώτα μητέρα και μετά όλα τα άλλα. Και τώρα που στέκομαι εδώ σχεδόν 10 χρόνια μετά μπορώ να πω χωρίς αμφιβολία ότι το να είναι μητέρα, εξακολουθεί να είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή της. Κάτι που είναι σπάνιο σε αυτόν τον χώρο», ανέφερε ο Σέλτον στην ομιλία του αποκαλώντας την τραγουδίστρια ως «μία από τις μεγαλύτερες σταρ στον κόσμο».

Απαστράπτουσα με ένα μίνι φόρεμα του Κρίστιαν Κόουαν κεντημένο με παγιέτες και αστέρια η σούπερ σταρ παραδέχτηκε στην αρχή της ομιλίας της ότι «ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν σκέφτηκα ότι αυτό το κορίτσι από την Κομητεία Όραντζ θα είχε ένα αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ», ενώ αναφέρθηκε και στην πρώτη της συνάντηση πριν ακόμα γίνει γνωστή με τον παραγωγό Τζίμι Ιοβάιν.

«Μου είπε κατά λέξη: Θα γίνεις αστέρι. Σε έξι χρόνια, θα είσαι σταρ». Έξι χρόνια ακριβώς, το «Don't Speak» ήταν στο Νο. 1 σε όλο τον κόσμο, είχε δίκιο», συμπλήρωσε η Γκουέν Στεφάνι.

