Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τον Λίβανο να μην εμπλακεί στη σύρραξη

Οι προειδοποιήσεις του Αμερικανού ΥΠ.ΕΞ στον υπηρεσιακό Πρωθυπουργό του Λιβάνου.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν είπε στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι ότι είναι σημαντικό να σεβαστεί τα συμφέροντα του λαού του, ο οποίος θα επηρεαστεί εάν η χώρα παρασυρθεί στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο εκπρόσωπος Μάθιου Μίλερ δήλωσε ότι η τηλεφωνική συνομιλία έγινε χθες, Παρασκευή. Ο Μπλίνκεν επιβεβαίωσε επίσης την υποστήριξη των ΗΠΑ στον λαό του Λιβάνου και σημείωσε την εντεινόμενη ανησυχία για την αύξηση των εντάσεων κατά μήκος των νοτίων συνόρων του Λιβάνου, δήλωσε ο Μίλερ σε ανακοίνωση.

