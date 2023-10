Κόσμος

Μπάιντεν: Έχουμε δεσμευτεί για την πρόσβαση των κατοίκων της Γάζας σε τρόφιμα και νερό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος καλεί όλες τις πλευρές να επιτρέψουν την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

-

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί να εξασφαλίσουν ότι οι πολίτες στη Γάζα θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στα τρόφιμα, το νερό, την ιατρική περίθαλψη και άλλες μορφές βοήθειας, χωρίς να παραβιάζεται η βοήθεια από τη Χαμάς, δήλωσε σήμερα ο Τζο Μπάιντεν.

"Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με όλες τις πλευρές για να διατηρήσουμε σε λειτουργία το συνοριακό πέρασμα της Ράφας ώστε να καταστεί δυνατή η συνεχής μεταφορά της βοήθειας που είναι επιβεβλημένη για την ευημερία των πολιτών της Γάζας", δήλωσε σε ανακοίνωση μετά τη διέλευση της πρώτης αυτοκινητοπομπής με ανθρωπιστική βοήθεια από το συνοριακό πέρασμα της Ράφας.

Ο Μπάιντεν κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές στη σύγκρουση να συνεχίσουν να επιτρέπουν την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία τελεί υπό πολιορκία.

"Ήμουν σαφής ήδη από την αρχή της κρίσης αυτής, τόσο στις επίσημες δηλώσεις μου όσο και στις κατ΄ιδίαν συνομιλίες: η ανθρωπιστική βοήθεια είναι μια καθοριστικής σημασίας και επείγουσα ανάγκη και η μεταφορά της πρέπει να συνεχιστεί", δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος.

Είπε επίσης ότι η Ουάσινγκτον συνεργάζεται με το Ισραήλ και την Αίγυπτο για να "διευκολύνει τη δυνατότητα των Αμερικανών πολιτών και των στενότερων μελών της οικογένειάς τους να βγουν με ασφάλεια από τη Γάζα" μέσω της Αιγύπτου.

Ειδήσεις σήμερα:

Αστυνομικοί βρήκαν εκρηκτικό μηχανισμό σε τυχαίο έλεγχο!

Τσαντάκιας συνελήφθη μετά από 11 χρόνια!

Σιροπιαστό κέικ σοκολάτας από τον Νικόλα Καρβέλα (βίντεο)