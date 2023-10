Πολιτισμός

Εορτολόγιο 22 Οκτωβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να πείτε Χρόνια Πολλά σήμερα.

Σήμερα 22 Οκτωβρίου η η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη:

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν σήμερα όσοι λέγονται:

Αβερκίου, επισκόπου Ιεραπόλεως (†167)

Ιερομάρτυρος Αλεξάνδρου επισκόπου και Ηρακλείου

Μαρτύρων Γλυκερίας, Θεοδότης, Άννης και Ελισάβετ

Των εν Εφέσω αγίων Επτά Παίδων: Αντωνίνου, Διονυσίου, Εξακουστωδιανού, Ιαμβλίχου, Κωνσταντίνου, Μαξιμιλιανού και Μαρτινιανού. Ευλαλίου, επισκόπου Λαπήθου.

Οσίων Λώτ και Ρούφου

