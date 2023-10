Κόσμος

Ισραήλ: Αεροπορική επιδρομή στην Δυτική όχθη (εικόνες)

Eν αναμονή της χερσαίας εισβολής του Ισραήλ στην Γάζα, αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών δυνάμεων έπληξε την Δυτική Όχθη. Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera ανέφερε ότι βομβαρδίστηκε το τέμενος Αλ Ανσάρ στην περιοχή. Το τηλεοπτικό δίκτυο μεταδίδει εικόνες από το σημείο της επίθεσης, όπου σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει και αναζητούν επιζώντες στα ερείπια.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και η Σιν Μπετ - η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ - επιβεβαίωσαν την αεροπορική επιδρομή στη Τζενίν της Δυτικής Όχθης. Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, υποστηρίζουν ότι έπληξαν υπόγειο καταφύγιο στην περιοχή του τεμένους, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο μαχητές της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ.

Η Σιν Μπετ και οι IDF ισχυρίζονται ότι είχαν πληροφορίες για επικείμενη τρομοκρατική επίθεση που σχεδίαζε ο συγκεκριμένος πυρήνας. Έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα εικόνες που - σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση - δείχνουν μια καταπακτή που οδηγούσε από το τέμενος στο υπόγειο καταφύγιο, καθώς και διάγραμμα του χώρου στον οποίο αποθηκεύονταν όπλα και πυρομαχικά.

Roughly 30 minutes ago, the IOF bombed the Ansar Mosque in Jenin Refugee Camp in the WEST BANK. pic.twitter.com/vssC8Pzamr — ???? ????????? (@Aldanmarki) October 22, 2023

Ο προσφυγικός καταυλισμός της Τζενίν είχε βρεθεί στο στόχαστρο ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στις αρχές του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής, τουλάχιστον 84 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου, όταν η επίθεση που εξαπέλυσαν μαχητές της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος πυροδότησε έναν νέο πόλεμο με χιλιάδες θύματα εκατέρωθεν.

Έκτοτε, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν προβεί σε εκατοντάδες συλλήψεις υπόπτων στη Δυτική Όχθη. Ταυτόχρονα, σφυροκοπούν αδιάκοπα τη Λωρίδα της Γάζας, προετοιμάζοντας την επόμενη φάση της επιχείρησής τους κατά του παλαιστινιακού θύλακα που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς από το 2007.

URGENTE: El momento en que fue bombardeada una mezquita en el campo de refugiados de Jenin, en la CISJORDANIA OCUPADA. pic.twitter.com/QpUAsMqx5g

— Palestina Hoy (@HoyPalestina) October 22, 2023

