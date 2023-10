Οικονομία

Φυσικό αέριο: Παράταση του πλαφόν εξετάζει η ΕΕ

Εν μέσω ανησυχιών για νέα αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να παρατείνει την ισχύ του πλαφόν, σύμφωνα με τους FT.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να παρατείνει την εφαρμογή του μέτρου επιβολής ανώτατου ορίου στην τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο υιοθετήθηκε τον Φεβρουάριο, εν μέσω ανησυχιών ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και το σαμποτάζ ενός αγωγού στη Βαλτική ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση τις τιμές και πάλι φέτος τον χειμώνα, σύμφωνα με σημερινό άρθρο της εφημερίδας Financial Times.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήμανε ότι "δεν υπάρχουν ενδείξεις για αρνητικές συνέπειες" από τότε που τέθηκε σε ισχύ το μέτρο και ότι οι τιμές του φυσικού αερίου είναι τώρα σχεδόν κατά 90% χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι, αναφέρει το άρθρο το οποίο επικαλείται Ευρωπαίους διπλωμάτες.

