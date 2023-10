Πολιτική

Μητσοτάκης για αναβάθμιση S&P: Δεν έγινε τυχαία - Πατριωτικό καθήκον να προχωρήσουμε μπροστά

Πληθώρα θεμάτων περιλαμβάνονται στην ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την εβδομαδιαία ανασκόπηση.

Στις καθιερωμένες αναρτήσεις του με την ανασκόπηση των γεγονότων της εβδομάδας επιστρέφει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από παύση τις δύο Κυριακές των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ξεκινώντας από την αναβάθμιση της Ελλάδας από την S&P σε επενδυτική βαθμίδα, αναφέρεται στο πώς «προχωράει η στήριξη των συμπολιτών μας που χτυπήθηκαν από τα πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα, τα νέα μέτρα για την ανακούφιση και προστασία των δανειοληπτών, τις σημαντικές παρεμβάσεις για την επαγγελματική ασφάλιση και στο ΕΣΥ, τις ρυθμίσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων και την επέκταση του επιδόματος μητρότητας και σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες».

Επίσης στο «νέο θεσμικό πλαίσιο για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δασών, τον νέο στόλο των αστικών λεωφορείων, το νέο ρεκόρ ενεργειακής αυτάρκειας της χώρα μας, την έναρξη και των εμβολιασμών για τον Covid, το νέο πλαίσιο διαφάνειας και λογοδοσίας των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. και τη συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

"Καλημέρα σε όλους! Επιστροφή στην εβδομαδιαία ανασκόπηση μετά από μικρή παύση, καθώς επέλεξα τις δύο Κυριακές των αυτοδιοικητικών εκλογών να μην γράψω. Τώρα που τελείωσαν όμως και αυτές οι εκλογές, επιστρέφουμε στον προγραμματισμό της καθημερινότητας και στην εβδομαδιαία μας "συνάντηση" εδώ, αναφέρει συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στο FB.

«Στις εβδομάδες που μεσολάβησαν από τον τελευταίο Κυριακάτικο απολογισμό μου η κυβερνητική δραστηριότητα ήταν τόσο πλούσια, που ειλικρινά δυσκολεύτηκα να επιλέξω τι θα αναφέρω σήμερα. Θα προσπαθήσω να σας γράψω όσο πιο πολλά μπορώ, χωρίς όμως να καταχραστώ τον χρόνο σας!», επισημαίνει δίνοντας συνοπτικά τους τίτλος από τα θέματα που θα πραγματευτεί στη συνέχεια.

«Θα ξεκινήσω από την αναβάθμιση της Ελλάδας από την S&P σε επενδυτική βαθμίδα που ήρθε την Παρασκευή το βράδυ, και επικύρωσε πως η χώρα μας έχει μπει σε έναν δρόμο δυναμικής ανάπτυξης με προοπτική. Αυτό δεν έγινε τυχαία, αλλά είναι αποτέλεσμα της μεταρρυθμιστικής πολιτικής που εφαρμόζουμε τα τελευταία χρόνια. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Η χώρα είναι μπροστά σε ένα ιστορικό παράθυρο ευκαιρίας καθώς συνδυάζονται το σωστό μίγμα οικονομικής πολιτικής με την πολιτική σταθερότητα. Και είναι πατριωτικό μας καθήκον να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία και να προχωρήσουμε μπροστά προς όφελος όλων των Ελλήνων, ιδιαίτερα δε των ασθενέστερων», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου.

Και συνεχίζει: «Αλλάζω θέμα, για να σας πω για την πρόοδο της κρατικής αρωγής προς τους πληγέντες από τις πλημμύρες σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Αθροιστικά, λοιπόν, μέχρι σήμερα, έχουν καταβληθεί 72,6 εκατ. ευρώ προς 17.113 φυσικά πρόσωπα για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών τους, για απλές επισκευαστικές ή/και αντικατάσταση οικοσκευής, ως πρώτη στεγαστική συνδρομή και έναντι επιχορήγησης στις πληγείσες επιχειρήσεις, κτηνοτροφικές μονάδες και αγρότες. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων να θυμίσω ότι λήγει στις 31 Οκτωβρίου. Προσπαθούμε να σταθούμε αρωγοί με κάθε τρόπο. Γι' αυτό και μειώνουμε τον ΦΠΑ για τα αγροτικά μηχανήματα από το 24% στο 13%. Δεν ισχυρίζομαι ότι έτσι θα λυθούν όλα τα προβλήματά τους, αλλά είναι μια πρόσθετη ελάφρυνση για τους ανθρώπους της πρωτογενούς παραγωγής. Ο μειωμένος ΦΠΑ θα ισχύει από την 1η Νοεμβρίου».

Η επόμενη αναφορά του είναι στο «νέο πλαίσιο για τα "κόκκινα" δάνεια που διευρύνει την προστασία για τους υπερχρεωμένους οφειλέτες. Όσοι επιθυμούν και μπορούν να ρυθμίσουν τα δάνεια τους, θα έχουν πλέον στη διάθεσή τους τουλάχιστον 7 εργαλεία ρύθμισης και την πολιτεία στο πλευρό τους. Βελτιώνεται ο τρόπος λειτουργίας του εξωδικαστικού μηχανισμού, που οδηγεί σε υψηλότερο κούρεμα της οφειλής έως και κατά 28% υπέρ των πραγματικά ευάλωτων για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων. Θεσπίζουμε αυστηρούς κανόνες διαφάνειας για τις εταιρίες διαχείρισης δανείων με υψηλά πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασής τους και εισάγουμε ρυθμίσεις που ενισχύουν τον ανταγωνισμό, όπως η χορήγηση δανείων από μη τραπεζικούς φορείς.

Τομή για τον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης -ο λεγόμενος δεύτερος πυλώνας οικειοθελούς συλλογικής ασφάλισης- συνιστούν οι αλλαγές που προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και παίρνει σύντομα τον δρόμο για τη Βουλή. Η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις στην ΕΕ ως προς τον αριθμό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και των Ασφαλισμένων σε αυτά. Τώρα, διευκολύνεται η ίδρυσή τους και από επιχειρήσεις χωρίς κλαδική συνάφεια, εξυγιαίνεται η λειτουργία τους με εποπτεία πλέον από την ΤτΕ, κλείνουμε «παράθυρα» νόμιμης φοροαποφυγής και δίνουμε κίνητρα για χορήγηση σύνταξης αντί για εφάπαξ.

Ακόμη, καταργείται από 1/1/2024 η παρακράτηση κατά 30% της σύνταξης όσων συνταξιούχων επιλέγουν να εργαστούν. Κλείνουμε, δηλαδή, άλλο ένα «παραθυράκι» στην αδήλωτη απασχόληση και δίνουμε ένα καλό κίνητρο στους απόμαχους της εργασίας εάν θέλουν και μπορούν να εργαστούν. Αντίστοιχη ρύθμιση εφαρμόζουμε και για την εργασία των συνταξιούχων με αναπηρία, ενώ επεκτείνουμε το επίδομα μητρότητας σε αγρότισσες και αυτοαπασχολούμενες».

Ο πρωθυπουργός περνά ακολούθως στην Υγεία, επισημαίνοντας: «Αυτή την εβδομάδα ανακοινώσαμε την 2η φάση καθολικής επέκτασης του προσωπικού γιατρού. Για να εξηγήσω απλά τι κάνουμε: δημιουργούμε μία νέα δεξαμενή γενικών γιατρών και παθολόγων, ενώ παράλληλα ενισχύουμε τον προσωπικό γιατρό με περίπου 2.500 νέους αποφοίτους των ιατρικών μας σχολών, παρέχοντάς τους ισχυρά κίνητρα για να παραμείνουν στη χώρα μας.

Πριν μερικές μέρες επίσης νομοθετήσαμε την ηλεκτρονική παρακολούθηση της διακίνησης των φαρμάκων, κάτι που εξασφαλίζει διαφάνεια και παρέχει στις αρμόδιες υπηρεσίες και στους πολίτες όλη την πληροφορία για την επάρκεια φαρμάκων στη χώρα. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό: από τις αρχές του 2024 θα ξεκινήσει η δωρεάν κατ' οίκον διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους σε καρκινοπαθείς, πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, νεφροπαθείς κ.α., ώστε να μπει τέλος στην ταλαιπωρία και στην αναμονή στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ των ίδιων ή των συγγενών τους.

Στο ίδιο νομοσχέδιο ψηφίσαμε τη δημιουργία ψηφιακής ενιαίας λίστας με προγραμματιζόμενα χειρουργεία σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας και δίνεται η δυνατότητα να γίνεται η διαχείρισή τους κεντρικά, ώστε να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής των ασθενών. Οι πολύμηνες αναμονές για ένα χειρουργείο είναι μία από τις μεγαλύτερες πληγές του ΕΣΥ - και αυτό προσπαθούμε να διορθώσουμε.

Κλείνω τα θέματα δημόσιας υγείας θυμίζοντας ότι την εβδομάδα που μας πέρασε ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί με το επικαιροποιημένο μονοδύναμο εμβόλιο κατά της Covid-19 για τις ηλικίες 12 ετών και άνω, με ισχυρή σύσταση της επιτροπής να το κάνουν όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και εφόσον συμβουλευτούν τον γιατρό τους».

Στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, είναι η επόμενη αναφορά του πρωθυπουργού. «Πριν μερικές μέρες υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια των πρώτων 250 νέων, υπερσύγχρονων ηλεκτρικών λεωφορείων. Αυτά θα ξεκινήσουν να κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έως το τέλος Απριλίου. Σχεδιάζουμε να εντάξουμε συνολικά 1.300 τέτοια λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στους στόλους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Τώρα, η κλιματική κρίση και οι μέγα-πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού κατέστησαν υπερεπείγουσα την ανάγκη να αλλάξουμε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε και άρα προστατεύουμε τα δάση μας. Η νέα στρατηγική μας λοιπόν, είναι να μετατρέψουμε τα δάση μας σε παραγωγικά, και με τον τρόπο αυτό να τα προστατεύσουμε, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Οι σχετικές μελέτες θα εκπονούνται υπό την καθοδήγηση των δασικών υπηρεσιών, οι οποίες με τη σειρά τους ενισχύονται με προσωπικό, ενώ θεσπίζονται κίνητρα σε συνεταιρισμούς και ιδιώτες να αναλάβουν την αποκομιδή και εκμετάλλευση της βιομάζας, καθαρίζοντας έτσι τα δάση μας από την εύφλεκτη ύλη.

Μία είδηση αυτών των ημερών που είναι πολύ θετική: ανακοινώθηκε πως η Ελλάδα το προηγούμενο έτος κατέγραψε ρεκόρ διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα. Δηλαδή, σχεδόν το ένα τρίτο της ηλεκτροπαραγωγής μας προήλθε από φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για το δεύτερο καλύτερο σκορ μεταξύ 50 χωρών του ΟΟΣΑ, μια επίδοση που αυξάνει την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας, προστατεύει το περιβάλλον και μας επιτρέπει να εξοικονομούμε πόρους με τους οποίους μπορούμε να ενισχύσουμε την κοινωνική μας πολιτική».

Και ο πρωθυπουργός σχολιάζει: «Αργήσαμε ως χώρα στο επόμενο θέμα, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αναφέρομαι στο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας και διαφάνειας των Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών (Ο.Κοι.Π), που τις ξέραμε μέχρι τώρα ως ΜΚΟ. Οι πρώτες προσπάθειες για να δημιουργηθεί το πλαίσιο ξεκίνησαν το 2013, επί πρωθυπουργίας Σαμαρά, και το 2015 παραδόθηκε πλήρης πρόταση στην επόμενη κυβέρνηση. Δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε, και το πεδίο παρέμεινε αρρύθμιστο. Εδώ και λίγες ημέρες όμως, η Ελλάδα έχει για πρώτη φορά ένα πλήρες πλαίσιο διαφάνειας και λογοδοσίας των Ο.Κοι.Π.

Και εξηγώ: στις δυο ψηφιακές βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, τη Δημόσια Βάση Δεδομένων και το Ειδικό Μητρώο, θα αναγράφονται πλέον όλα τα στοιχεία για την ίδρυση, τα όργανα διοίκησης, τη λειτουργία και τις κρατικές χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουν οι Οργανώσεις. Αυτό σημαίνει διαφάνεια, και έτσι κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να αξιολογεί την ακεραιότητα και το έργο τους.

Την Παρασκευή, υπογράφηκε η σύμβαση για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. Επιτρέψτε μου να κάνω μία μικρή αναδρομή στο παρελθόν για να σας εξηγήσω τη σημασία: Σίγουρα θα θυμάστε τις αντιδράσεις όταν ξεκινούσε η σύμβαση παραχώρησης του λιμανιού του Πειραιά πριν από 15 χρόνια. Σήμερα το λιμάνι του Πειραιά είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο στην Ευρώπη και στην 4η θέση πανευρωπαϊκά στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων. Θυμάστε αντίστοιχα τις αντιδράσεις για την παραχώρηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, όπου έχει σημειωθεί επίσης σημαντική πρόοδος. Και στις δύο περιπτώσεις οι αντιδράσεις φυσικά ξεχάστηκαν. Και όλοι οι τάχα προοδευτικοί που πολέμησαν αυτές τις σημαντικές πρωτοβουλίες αποδείχθηκε ότι δεν είναι τελικά τόσο προοδευτικοί!

Προχωρούμε, λοιπόν, τώρα με την παραχώρηση του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, το οποίο είναι και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα. Η σύμβαση για την πώληση του πλειοψηφικού ποσοστού των μετοχών στον γνωστό ιταλικό όμιλο Grimaldi υπογράφηκε την Παρασκευή. Πρόκειται για μια επένδυση με υψηλό αντάλλαγμα για το Δημόσιο, η οποία λειτουργεί ως ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας. Και αποτελεί άλμα στην προσπάθεια η Ηγουμενίτσα να γίνει ακόμη περισσότερο ένα λιμάνι διεθνούς εμβέλειας.

Αυτό ακριβώς είναι το αναπτυξιακό πρόσημο γενικότερα της πολιτικής που εφαρμόζουμε για συμβάσεις παραχώρησης στα μεγαλύτερα ελληνικά λιμάνια. Με οφέλη όχι μόνο για την ελληνική οικονομία, αλλά και για την ελληνική περιφέρεια. Η μετάβαση από κάποιους κρατικούς οργανισμούς σε λιμάνια τα οποία λειτουργούν σαν σύγχρονες επιχειρήσεις παράγει οφέλη σε σχέση με αυτά που εισπράττει το κράτος, σε ανάπτυξη, και σε θέσεις εργασίας. Είμαστε αποφασισμένοι λοιπόν να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλείνει την ανασκόπησή του με την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, για την οποία επισημαίνει ότι είχε δεσμευτεί στις προγραμματικές δηλώσεις τον περασμένο Ιούλιο. Αναλυτικά αναφέρει: «Την απαρτίζουν Έλληνες επιστήμονες διεθνούς κύρους από εγχωρία και ξένα πανεπιστήμια, με επικεφαλής τον διακεκριμένο καθηγητή της Επιστήμης των Υπολογιστών στο ΜΙΤ, Κωνσταντίνο Δασκαλάκη.

Η επιτροπή αυτή θα συμβουλεύει την κυβέρνηση στο ανώτατο επίπεδο για τη στρατηγική της χώρας στον τομέα αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει καινούργιους ορίζοντες, τους οποίους δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε. Είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο άρσης των ανισοτήτων, δημιουργεί, όμως, ταυτόχρονα, μια σειρά από προκλήσεις, τις οποίες πρέπει να διαχειριστούμε. Επιβάλλεται η χώρα μας να έχει μια εθνική στρατηγική στον τομέα αυτό. Γιατί "το μέλλον ή το σχεδιάζεις ή το υφίστασαι"», καταλήγει ο πρωθυπουργός, ανανεώνοντας το ραντεβού με τους πολίτες για την επόμενη εβδομάδα"

