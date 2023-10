Τεχνολογία - Επιστήμη

Λαμία: Σεισμός στην Σπερχειάδα

Αισθητή σε αρκετές περιοχές έγινε η σεισμική δόνηση, που καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στη Σπερχειάδα, στις 10:13 της Κυριακής 22 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, ο σεισμός είχε επίκεντρο 9 χιλιόμετρα ανατολικά της Σπερχειάδας και έγινε αισθητός σε αρκετά μεγάλη περιοχή, ακόμη και στην Λαμία.

Το εστιακό βάθος, σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών εκτιμήθηκε στα 13,5 χιλιόμετρα.

