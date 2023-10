Παράξενα

Αστυνομία: Χόρεψε ζεϊμπέκικο έξω από την ΓΑΔΑ για να πει ευχαριστώ (βίντεο)

Χορογράφος βρήκε ένα πρωτότυπο τρόπο να πει "ευχαριστώ' στην Ελληνική Αστυνομία. Δείτε το βίντεο που έγινε viral μέσα σε λίγη ώρα...

Την 20η Οκτωβρίου εορτάζεται η «Ημέρα της Αστυνομίας», μαζί με τη μνήμη του Προστάτη του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου.

Στο πλαίσιο αυτό μία νεαρή χορεύτρια βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο να πει "ευχαριστώ" την ΕΛΑΣ για τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Ανέβασε ένα βίντεο στα social media που δείχνει την χορογράφο έξω από την ΓΑΔΑ και να χορεύει ζεϊμπέκικο και όπως η ίδια λέει με αυτόν τον τρόπο να ευχαριστεί την ΕΛ.ΑΣ. για την προσφορά της.

Το βίντεο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του TikTok και έγινε viral μέσα σε λίγη ώρα. «Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας. Ένα ευχαριστώ για την προσφορά της στην κοινωνία και την πατρίδα μας!» είπε και ξεκίνησε τον χορό μπροστά από το κτίριο υπό το τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη «Μα Εγώ Είμαι Έλληνας».

