Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Αφροδίτη και οι προβλέψεις της εβδομάδας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όσα πρέπει να περιμένει κάθε ζώδιο την εβδομάδα που ξεκινά, από την αστρολόγο, Λίτσα Πατέρα.

Για καλές πρώτες ημέρες της εβδομάδας μίλησαν η Μπέτυ Μαγγίρα και η Λίτσα Πατέρα, στο πλατό της εκπομπής «I LOVE Σου Κου», το μεσημέρι της Κυριακής, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που αρχίζει.

Όπως είπε η Λίτσα Πατέρα, «Η Αφροδίτη που είναι ο έρωτας, η χαρά, η αγάπη και τα χρήματα κάνει μια ωραία όψη με τον Δια στην αρχή της εβδομάδας, αλλά και ο Ερμής κάνει μια ωραία όψη με τον Κρόνο».

«Στην αρχή της εβδομάδας ότι έχει να κάνει με παιδιά, με συναισθηματικά, με επαγγελματικά θέματα, να το προσπαθήσετε», προσέθεσε η αστρολόγος.

Όπως σημείωσε η Λίτσα Πατέρα, «στο τέλος του μήνα, στις 28 Οκτωβρίου έχουμε μια εκλειψη που είναι σημαντική, βλέπουμε ήδη τι γίνεται στον κόσμο», ενώ για τις προσεχείς ημέρες υπογράμμισε ότι «Δεν χρειάζεται να αφήσετε κάτι σημαντικό είτε συναισθηματικό είτε επαγγελματικό είτε οικονομικό για το τέλος της εβδομάδας»

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μπέτυ Μαγγίρα, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Δείτε το βίντεο με τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου»:





