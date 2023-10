Αθλητικά

Ερυθρός Αστέρας: ο Σφαιρόπουλος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία

Επίσημη ανακοίνωση από το Βελιγράδι για την συμφωνία με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο.

Το Βελιγράδι και ο Ερυθρός Αστέρας είναι ο νέος σταθμός στην καριέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Ο σύλλογος από την Σερβία, ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ελληνα προπονητή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού (2014-18) και της Μακάμπι Τελ Αβίβ (2018-22), επέλεξε να μείνει εκτός παρκέ μέχρι να βρει μία ομάδα με προϋποθέσεις και υψηλούς στόχους.

Ο έμπειρος τεχνικός, θ' αντικαταστήσει τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς, ο οποίος απολύθηκε λόγω του απογοητευτικού απολογισμού (σ.σ. μία νίκη και τρεις ήττες) του Ερυθρού Αστέρα στην EuroLeague.





