Ισραήλ: Πόσοι είναι οι όμηροι της Χαμάς στην Γάζα (βίντεο)

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι εκατοντάδες άνθρωποι κρατούνται όμηροι από τους ένοπλους της Χαμάς, στην Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ έχει επιβεβαιώσει ότι 212 άνθρωποι κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ενώ πρόσθεσε ότι από τα ισραηλινά πλήγματα στη διάρκεια της νύκτας σκοτώθηκαν δεκάδες Παλαιστίνιοι, περιλαμβανομένου του αναπληρωτή επικεφαλής των δυνάμεων εκτόξευσης ρουκετών της Χαμάς.

Στο βόρειο μέτωπο, το Ισραήλ επιτίθεται σε στελέχη της Χαμάς που προσπαθούν να εκτοξεύσουν πυραύλους από τον Λίβανο και έπληξε θέση στο λιβανέζικο έδαφος από την οποία εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον ισραηλινού αεροσκάφους, πρόσθεσε ο Χαγκάρι.

