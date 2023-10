Κόσμος

Γάζα: Παιδιά το 40% των χιλιάδων νεκρών από τις ισραηλινές επιθέσεις

Δραματικός ειναι ο απολογισμός για τους θανάτους και τους τραυματισμούς, κυρίως άμαχων, Παλαιστίνιων, από τις 7 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας δήλωσε σήμερα ότι από την 7η Οκτωβρίου οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας είχαν ως συνέπεια τον θάνατο 4.741 Παλαιστινίων εκ των οποίων το 40% ήταν παιδιά.

Περισσότεροι από 15.898 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν με το 70% από αυτούς να είναι γυναίκες και παιδιά.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Ασράφ Αλ-Κούντρα δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στοίχισαν τη ζωή περισσότερους από 250 Παλαιστίνιους κατά το τελευταίο 24ωρο, μεταξύ αυτών τουλάχιστον 115 παιδιά.

Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ έχει επιβεβαιώσει ότι 212 άνθρωποι κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ενώ πρόσθεσε ότι από τα ισραηλινά πλήγματα στη διάρκεια της νύκτας σκοτώθηκαν δεκάδες Παλαιστίνιοι, περιλαμβανομένου του αναπληρωτή επικεφαλής των δυνάμεων εκτόξευσης ρουκετών της Χαμάς.

Στο βόρειο μέτωπο, το Ισραήλ επιτίθεται σε στελέχη της Χαμάς που προσπαθούν να εκτοξεύσουν πυραύλους από τον Λίβανο και έπληξε θέση στο λιβανέζικο έδαφος από την οποία εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον ισραηλινού αεροσκάφους, πρόσθεσε ο Χαγκάρι.

