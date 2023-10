Πολιτισμός

Πάπας Φραγκίσκος: Ο πόλεμος αποτελεί πάντα μια ήττα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματική έκκληση από τον ποντίφηκα, ο οποίος αναφέρθηκε στα πλήγματα τόσο στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου όσο και στο νοσοκομείο της Γάζας.

-

Ο πάπας Φραγκίσκος, απευθυνόμενος σήμερα στους πιστούς, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Πιο αναλυτικά, ο ποντίφικας υπογράμμισε:

«Παρακολουθώ τα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Εκφράζω τον ιδιαίτερο πόνο και την ανησυχία μου, προσεύχομαι και είμαι στο πλευρό των ομήρων, των θυμάτων και των οικογενειών τους. Σκέφτομαι την σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στην Γάζα. Με πληγώνει το ότι, τις περασμένες ημέρες επλήγησαν το αγγλικανικό νοσοκομείο και η ελληνορθόδοξη ενορία. Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου για την απελευθέρωση των ομήρων. Ο πόλεμος αποτελεί πάντα μια ήττα, αναφέρομαι και στην Ουκρανία. Ο πόλεμος αποτελεί καταστροφή της ανθρώπινης αδελφοσύνης, σταματήστε, αδέλφια».

Ο πάπας Φραγκίσκος πρόσθεσε ότι η επόμενη Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου, για την Καθολική Εκκλησία θα είναι ημέρα νηστείας, μετάνοιας και προσευχής, υπέρ της ειρήνης.

Στον ΆΑγιο Πέτρο, θα πραγματοποιηθεί προσευχή, η οποία θα είναι και έκκληση για την ειρήνη σε όλο τον κόσμο

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα: Παιδιά το 40% των χιλιάδων νεκρών από τις ισραηλινές επιθέσεις

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Αφροδίτη και οι προβλέψεις της εβδομάδας (βίντεο)

Μέγαρα: Κρανίο και οστά εντόπισαν κυνηγοί στα Γεράνεια Όρη