Ράφα: δεύτερο κομβόι από φορτηγά με βοήθεια για την Γάζα

Δεύτερο κομβόι με φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, ελέγχθηκε από τις Αρχές, στο πέρασμα της Ράφα, καθ' οδόν προς την Λωρίδα της Γάζας.

Ένα δεύτερο κομβόι με φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας εισήλθε σήμερα στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα.

Εκεί πέρασε από επιθέωρηση πριν κατευθυνθεί προς τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, αλλά και σύμφωνα με ανθρωπιστικές πηγές στη Ράφα.

Συνολικά 17 φορτηγά βρίσκονταν στο συνοριακό πέρασμα για επιθεώρηση πριν την είσοδό τους στη Γάζα, όπως δήλωσαν οι ίδιες πηγές.

Το Σάββατο, 20 φορτηγά της αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου, που έχει αναλάβει την παράδοση της βοήθειας από διάφορες υπηρεσίες του ΟΗΕ, εισήλθαν στην αιγυπτιακή πλευρά του περάσματος της Ράφα.

Στην παλαιστινιακή πλευρά δημοσιογράφος του AFP είδε 36 άδεια ημι-ρυμουλκά να εισέρχονται στο πέρασμα με κατεύθυνση την Αίγυπτο, έτοιμα να φορτωθούν τη βοήθεια.

Τέσσερα ασθενοφόρα, δύο οχήματα του ΟΗΕ και δύο οχήματα του Ερυθρού Σταυρού ήταν ορατά στην παλαιστινιακή πλευρά.

