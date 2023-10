Πολιτική

Ανδρουλάκης: ο αγώνας μας η ΝΔ να αποκτήσει αξιόμαχο αντίπαλο ριζώνει στην κοινωνία (εικόνες)

Όλα όσα είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης από τα Ιωάννινα.

Στα Ιωάννινα στη θεματική εκδήλωση “Παιδεία και ανισότητες”, τελευταίο σταθμό του τριήμερου οδοιπορικού στην Ήπειρο για τα προβλήματα στον χώρο της εκπαίδευσης, μίλησε την Κυριακή ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Αναφερόμενος στο πολιτικό μήνυμα των αυτοδιοικητικών εκλογών, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει πρωταγωνιστικά. Πετύχαμε αυτό που αποτέλεσε τον Δεκέμβριο του 2021 το δικό μου συμβόλαιο τιμής με όλους εσάς: Να πάρουμε τη παράταξη στα χέρια μας ενωμένοι, να υπάρξει ισχυρή ανανέωση, να παρουσιάσουμε ένα άλλο πολιτικό υπόδειγμα, ένα σύγχρονο πολιτικό ήθος, να αγκαλιάσουμε τις αγωνίες του ελληνικού λαού, να μην απογοητεύσουμε κανέναν και να έχουμε ένα σύγχρονο, προοδευτικό πρόγραμμα. Το πετύχαμε και είμαστε ξανά εδώ ενωμένοι, δυνατοί με στόχο στις επόμενες εθνικές εκλογές να στείλουμε τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Αποδείξαμε την προηγούμενη Κυριακή ότι εμείς έχουμε τον τρόπο να νικάμε τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό, βέβαια, γίνεται χωρίς μεγάλα λόγια, βήμα – βήμα πράξη, γιατί πρέπει να εργαστούμε με σεμνότητα, με σοβαρότητα. Η Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη Κυριακή υπέστη την πρώτη μεγάλη της ήττα».

«Ο αγώνας μας για να αποκτήσει η Νέα Δημοκρατία και η συντήρηση αξιόπιστο και αξιόμαχο αντίπαλο σιγά -σιγά ριζώνει σε κάθε μεριά της πατρίδας μας. Είμαι σίγουρος ότι ως τις επόμενες εθνικές εκλογές θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε το σύγχρονο προοδευτικό μας πρόγραμμα να γίνει το σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας. Άρα, ο στόχος μας δεν είναι, όπως λένε κάποιοι, να είμαστε δεύτερο κόμμα. Στόχος μας είναι να γίνουμε κυβέρνηση και να στείλουμε τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Και θα κάνουμε όλα τα αναγκαία βήματα για να πετύχουμε αυτό, που θα κάνει τον τόπο μας να γυρίσει σελίδα» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.





Ως προς την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως «Η κυβέρνηση τις τελευταίες ώρες παρουσιάζει την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας σαν να είναι το αποτέλεσμα μόνο της δικής της προσπάθειας. Υποβαθμίζει τις θυσίες του ελληνικού λαού όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Ξεχνούν όμως να πουν ποιοι μας έφεραν στην οικονομική κρίση. Και ποιοι είναι εκείνοι, οι οποίοι εργάστηκαν για να αποκτήσει η χώρα επενδυτική βαθμίδα, όταν ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία υπονόμευαν τη χώρα οδηγώντας την στη δραχμή και στη χρεοκοπία. Για να θυμόμαστε την πρόσφατη ιστορία του ΠΑΣΟΚ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας. Πάει πολύ, δεν απευθύνεστε σε λωτοφάγους. Αν δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ να αποτρέψει το 2010 την χρεοκοπία - στην οποία οδήγησε η κυβέρνηση Καραμανλή- η χώρα σήμερα όχι επενδυτική βαθμίδα, ούτε ευρώ δεν θα είχε κ. Μητσοτάκη, αν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ψήφιζαν ό,τι κι εσείς στη δανειακή σύμβαση. Για εμάς η επενδυτική βαθμίδα δεν είναι το τέλος της διαδρομής που πέτυχε με θυσίες και κόπους η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας. Κανένας δεν μπορεί να πάρει αυτή την επιτυχία μόνος του, στις δικές του πλάτες. Είναι η εθνική προσπάθεια της χώρας να αποφύγει τη χρεοκοπία και να έχει και μια νέα σελίδα ανάπτυξης στο μέλλον».





Σχολίασε τις “προειδοποιήσεις” του Πρωθυπουργού προς τους πολυεθνικούς ομίλους για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, επισημαίνοντας: «Τον ενημερώνω ότι αισχροκερδούν εδώ και δύο χρόνια, που έκανε ότι δεν ακούει τις προτάσεις μας για ελέγχους στην αγορά. Ουσιαστικά απέδειξε ότι είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων στην πλάτη του πιο φτωχού Έλληνα πολίτη.Η πραγματικότητα δεν κρύβεται. Δεν έχουν κάνει ελέγχους στην αγορά. Δεν υπάρχει ούτε ένα πρόστιμο σε σούπερ μάρκετ το διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου. Δεν υπήρχε αισχροκέρδεια αυτούς τους δύο μήνες, κ. Μητσοτάκη; Αργά κάνετε ότι “το καταλάβατε”. Mάλλον σας ενημέρωσαν οι σύμβουλοί σας και οι δημοσκόποι του Μαξίμου, γιατί από τον γυάλινο πύργο δεν καταλαβαίνεις ως πρίγκιπας τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού».



Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος για ισχυρή δημόσια παιδεία, ώστε να ξαναγίνει μοχλός ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας.

Μεταξύ άλλων έκανε λόγο για:

Αύξηση της δημόσιας δαπάνης, ώστε να φτάσει σταδιακά στη μέση δαπάνη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενίσχυση της ποιότητας στην εκπαίδευση. Ριζικός εκσυγχρονισμός και εφαρμογή των 16 δεικτών ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας για την κάλυψη των μαθησιακών κενών και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων.

Αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών δυνατοτήτων. Ένας υπολογιστής για κάθε μαθητή και κάθε εκπαιδευτικό και ένας διαδραστικός πίνακας με υπολογιστή σε κάθε τάξη.

Στήριξη του ολοήμερου νηπιαγωγείου και δημοτικού με αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ως την Γ' Γυμνασίου.

Ολόπλευρη στήριξη της Ειδικής Αγωγής και των δομών της για το σχολείο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Προτεραιότητα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και τη Δια βίου μάθηση, με σύνδεση με τις σύγχρονες ανάγκες της παραγωγής. Με κατοχύρωση επαγγελμάτων και καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Ασφαλές σχολικό περιβάλλον και υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξηςγια την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας στα σχολεία.

Καθιέρωση Εθνικού Απολυτηρίου κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Οικονομική στήριξη των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των συντελεστών, που το διαμορφώνουν.

Εξωστρεφή Πανεπιστήμια με σύνδεση με την παραγωγή και την τοπική ανάπτυξη, με χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας.

Τέλος, αναφερόμενος στα επόμενα πολιτικά ορόσημα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής απηύθυνε κάλεσμα σε κάθε δημοκράτη, προοδευτικό, αριστερό, κεντρώο, σοσιαλδημοκράτη πολίτη «να έρθει μαζί μας, να ξανακάνουμε τη δημοκρατική παράταξη πρωταγωνιστή. Τη νικηφόρα δύναμη στη Νέα Δημοκρατία του κ.Μητσοτάκη. Τη νικηφόρα δύναμη απέναντι στους λαϊκιστές, σε αυτούς που διχάζουν. Τη νικηφόρα δύναμη σε αυτούς που νομίζουν ότι χρησιμοποιώντας την ταμπέλα της προόδου, εμείς θα δικαιώσουμε τον οπορτουνισμό. Το δικό μας μέτωπο είναι αξιακό. Και όπως δεν χωράει η συντήρηση, δεν χωράει ούτε ο τυχοδιωκτισμός. Σωσίβιο σε αυτούς που έκαναν ισχυρό τον κ. Μητσοτάκη, δεν θα δώσουμε. Η δημοκρατική παράταξη επανέρχεται δυναμικά, αξιακά, πολιτικά, ιδεολογικά».

