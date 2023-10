Καιρός

Καιρός: Αίθριος με λίγες τοπικές βροχές τη Δευτέρα

Αν και στα μέσα του φθινοπώρου, το σκηνικό του καιρού θυμίζει περισσότερο άνοιξη. Πως θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Στα δυτικά αρχικά νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο τις πρώτες πρωινές ώρες και γρήγορη βελτίωση . Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες πιθανόν τοπικά περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες τοπικά περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. και γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 και στην Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Τρίτη 24 Οκτωβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου.

