Νέο Ηράκλειο – τροχαίο δυστύχημα: 19χρονος ξεψύχησε στην άσφαλτο (εικόνες)

Τραγωδία με θύμα έναν 19χρονο μετά από τη σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/10), στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, με θύμα έναν 19χρονο οδηγό μηχανής, ο οποίος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Το περιστατικό συνέβη επί της οδού Ιφιγενείας, όταν ο οδηγός της μηχανής συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, την στιγμή που εκείνο επιχειρούσε να στρίψει στον δρόμο.

Σύμφωνα με το enikos.gr, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η μηχανή μετατράπηκε σε μία άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ υλικές ζημιές σημειώθηκαν και σε δύο αυτοκίνητα.

