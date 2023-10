Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ: Εμφατική νίκη για την “Ένωση”

Την τρίτη εκτός έδρας νίκη της στην εφετινή Super League πανηγύρισε σήμερα (22/10) η ΑΕΚ, επικρατώντας του Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» με 3-0, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής. Τα γκολ που χάρισαν τους τρεις βαθμούς στον «Δικέφαλο» σημείωσαν ο Ελίασον στις καθυστερήσεις του α΄ μέρους (45+3΄) ο Μοχαμάντι στο 77΄ και ο Τσούμπερ στο 86΄.

Οι Αρκάδες έχασαν μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθούν στο 23ο λεπτό, όταν το σουτ του Καλτσά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι της εστίας του Στάνκοβιτς. Λίγο αργότερα ο ίδιος παίκτης σε τετ-α-τετ δεν μπόρεσε από πλάγια θέση να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΚ, ενώ λίγο πριν το ημίωρο ο Κρέσπι βρέθηκε σε θέση... βολής, αλλά ο Στάνκοβιτς «νίκησε» τον παίκτη του Αστέρα. Και ενώ το ματς βρισκόταν στις καθυστερήσεις του α΄ μέρους η ΑΕΚ κατάφερε να «ανοίξει το σκορ» με την πρώτη μεγάλη ευκαιρία της στο ματς: ο Τσούμπερ με εξαιρετική προσπάθεια και σέντρα από τα αριστερά έστειλε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, όπου πετάχθηκε ο Ελίασον και με πλασέ στην κίνηση «έγραψε» το 0-1.

Το β΄ μέρος άρχισε με καθυστέρηση περίπου δέκα λεπτών, προκειμένου να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, καθώς οι αστυνομικοί έκαναν ρίψη δακρυγόνων για να σταματήσει η ένταση που προκλήθηκε πίσω από την εστία που έβαλε το γκολ ο Ελίασον, όπου βρίσκονταν οπαδοί της ΑΕΚ.

Τα πράγματα δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο για τον Αστέρα στο 52ο λεπτό, καθώς τότε αποβλήθηκε ο Καστάνιο με δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Τσούμπερ. Στη συνέχεια η ΑΕΚ προσπάθησε να εκμεταλλευθεί το αριθμητικό πλεονέκτημά της για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και το κατάφερε στο 77΄: ο Ελίασον εκτέλεσε κόρνερ και ο Μοχαμαντί με κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα της Ένωσης (0-2), «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τους τρεις βαθμούς για την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα. Ο Τσούμπερ έβαλε στο 86΄ το «κερασάκι στην τούρτα» με πλασέ έξω από την περιοχή, το οποίο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παπαδόπουλου και... υπέγραψε την δεύτερη εφετινή εντός έδρας ήττα των Αρκάδων στο πρωτάθλημα.

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κόκκινη κάρτα: Καστάνιο (52΄, δεύτερη κίτρινη)

Κίτρινες: Μιριτέλο, Γκρόζντανιτς, Μουνάφο, Καστάνιο, Αλάγκμπε - Μάνταλος, Ρότα, Κάλενς, Γιόνσον, Ελίασον

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Καστάνιο, Τζουκάνοβιτς, Γκαρσία, Άλβαρεθ, Μουνάφο (73΄ Σουρλής), Γκρόζντανιτς (46΄ Αλάγκμπε), Κρέσπι, Καλτσάς (55΄ Χριστόπουλος), Μπαρτόλο (73΄ Ζουγλής), Μιριτέλο (82΄ Μάντζης).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα, Κάλενς, Βίντα, Χατζισαφί (72΄ Μοχαμαντί), Σιμάνσκι (64΄ Γαλανόπουλος), Γιόνσον (72΄ Φαν Βέερτ), Μάνταλος (65΄ Ζίνι), Ελίασον, Τσούμπερ, Αραούχο (46΄ Πινέδα).